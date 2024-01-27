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الامارات | محكمة كويتية تسقط حضانة أم لأبنائها بسبب "كثرة سفرها"

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شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة كويتية تسقط حضانة أم لأبنائها بسبب "كثرة سفرها" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 27 يناير 2024

قررت محكمة الأسرة في الكويت سحب حق حضانة الأم لأبنائها وتسليمهم لوالدهم، نظرًا لاستمرار الأم في السفر بشكل مكثف وعدم توفر لديها شروط الرعاية.

وذكرت صحيفة " القبس " الكوينية أن  هذا القرار جاء بناءً على تقرير اجتماعي يشير إلى أن الأطفال يعانون من غياب الأم لفترات طويلة.

وبسبب حاجة الأبناء للراحة عن طريق التواجد وسط عائلة والدهم،أمرت المحكمة بنقل حضانة الأولاد إلى أبيهم

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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