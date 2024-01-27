بـ6 جنيهات فقط.. هذا الطعام يخفض نسبة الكوليسترول والسكر معا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يحرص العديدون على تناول الأطعمة التي تحتوي على عناصر غذائية مفيدة لتعزيز صحة الجسم، بما في ذلك الكابوتشا، التي يبلغ سعر الواحدة منها 6 جنيهات، وتؤثر في مستويات الكوليسترول والسكر في الدم.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور حازم علي، استشاري التغذية العلاجية، إن الكابوتشا تعد نوعا من الكرنب، وهو غني بالعناصر الغذائية والمركبات النباتية التي يمكن أن تؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية بشكل جيد.

تأثير الكابوتشا على مستويات الكوليسترول في الدم

وأضاف علي لـ"الخليج 365"، أن تناول الكابوتشا تسهم في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، وتحديدًا الضار، لوجود مركبات نباتية مثل الاندولات التي تمنع إنتاج الكوليسترول الضار، وتحمي من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتراكم الترسبات على الشرايين.

وأوضح استشاري التغذية العلاجية أن الكابوتشا لها تأثيرات على مستويات السكر في الدم أيضًا، حيث تخفض من نسبة المرتفعة بسبب الألياف والمركبات النباتية، كما تساعد على تحسين حساسية الأنسولين.

فوائد أخرى للكابوتشا

وذكر أن الكابوتشا لها فوائد أخرى للصحة العامة، مثل:

1- تحسين عملية الهضم، والتقليل من خطر الإصابة بالإمساك وعسر الهضم.

2- تعزيز جهاز المناعة لاحتوائه على قيمة غذائية عالية، مثل الحديد، وفيتامين أ، وفيتامين ك، وفيتامين ج.

3- مكافحة الالتهابات، لاحتوائها على مضادات الأكسدة وغيرها من القيمة الغذائية العالية.

4- غنية بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة التي تنشط الخلايا السرطانية.

أفضل طرق تناول الكابوتشا

وتحدث استشاري التغذية العلاجية عن الطرق الأفضل لتناول الكابوتشا وتشمل ما يلي:

1- استبدالها بالعيش وتناولها مع الأجبان والبروتين وغيرها.

2- إضافتها إلى السلطة أو الحساء.

3- صنع عصير منها، ويوصى بتناول كوب واحد من الكابوتشا يوميًا للحصول على أكبر قدر من الفوائد الصحية.

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