الامارات | بريطانيا: ضبط 4.5 ملايين من «الفيب» غير القانونية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت بيانات جديدة أن عدد السجائر الإلكترونية (الفيب) المستوردة بشكل غير قانوني، التي ضبطت عند الحدود البريطانية، تضاعف أربع مرات في العام الماضي.

وتظهر البيانات الجديدة، التي اطلعت عليها هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، رداً على طلب حرية الحصول على المعلومات، أن أكثر من 4.5 ملايين من السجائر الإلكترونية ضبطتها قوة الحدود البريطانية بين يناير وأكتوبر العام الماضي. وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) بأنه جرى ضبط 4430 فقط من سجائر «الفيب» في 2021، وارتفع العدد إلى 988 ألفاً و64 في 2022، وقفز إلى أربعة ملايين و537 ألفاً و689 في 2023.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية لهيئة الإذاعة البريطانية: «إن الحكومة لن تتهاون في بيع المنتجات بشكل غير قانوني، والمنتجات المضرّة مثل (الفيب) غير القانوني والمقلد». وتأتي البيانات الأخيرة بعد شهور من إعلان الحكومة بأنها ستضع خططاً لتقييد بيع «الفيب» للأطفال «في أقرب وقت ممكن» في العام الجديد.