الامارات | جلسة حوارية عن مستقبل التعاون في مجال الفضاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت عنوان «مستقبل التعاون في مجال الفضاء.. إعداد الجيل القادم لاستكشاف الفضاء السحيق»، نظمت أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك التابعة لجامعة الشارقة، جلسة حوارية لتوعية الشباب بطموح الإمارات في قطاع الفضاء، وضمان تحقيق التقدم والازدهار. يأتي ذلك تزامناً مع إعلان انضمام الإمارات إلى مشروع تطوير وإنشاء محطة الفضاء القمرية أخيراً.

وأكد مدير جامعة الشارقة، والمدير العام لأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، الدكتور حميد مجول النعيمي، أهمية تنظيم مثل هذه الجلسات التي من شأنها أن تعزز سبل التعاون مع مؤسسات الفضاء والفلك المحلية والدولية، ومواكبة توجهات ورؤية الدولة في علوم الفضاء، مشيراً إلى الإنجازات التي حققتها الأكاديمية أخيراً في إطلاق القمر الاصطناعي الشارقة سات-1، وتطوير قبة الشارقة الفلكية. وشارك في الجلسة التي أدارتها مسؤولة الشؤون العامة بالقنصلية العامة للولايات المتحدة في دبي داليا الدين، مدير مشروع المحطة القمرية جون أولانسن، وممثل وكالة «ناسا» شون فولر، ومن الأكاديمية شارك مهندس تكنولوجيا الفضاء في إدارة علوم الفضاء يوسف فروخ.