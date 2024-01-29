الامارات | مهرجان القوز للفنون.. إضافة نوعية للمشهد الإبداعي في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، أهمية مهرجان القوز للفنون، وما يقدمه من فرص داعمة لأصحاب المواهب، مضيفاً: «يمثل المهرجان بما يتضمنه من مبادرات ومعارض وأعمال متنوعة إضافة نوعية إلى المشهد الإبداعي المحلي، تسهم في دفع عجلة الحركة الثقافية في الإمارة، وتعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية فيها».

وقال بن خرباش، خلال زيارته للمهرجان في نسخته الـ11، إن «دعم الهيئة للحدث ينسجم مع محاور استراتيجيتها وأولوياتها القطاعية، المتمثلة في جذب المبدعين وتمكينهم، وفتح الآفاق أمامهم عبر تهيئة بيئة مستدامة قادرة على تنمية روح الابتكار لديهم، وتحفيزهم على إطلاق طاقاتهم، وعرض أعمالهم أمام كل شرائح المجتمع».

وضمت النسخة الـ11 من مهرجان القوز للفنون، التي نظمت على مدى اليومين الماضيين، أكثر من 200 عرض ونشاط فني وثقافي، إضافة إلى سلسلة من الأعمال التركيبية وورش العمل والفعاليات الفنية والإبداعية والترفيهية التي استضافها «السركال أفنيو» و«منطقة القوز الإبداعية».

وتجول بن خرباش في أرجاء المهرجان الذي أقيم بشراكة استراتيجية مع «دبي للثقافة»، واطلع على مجموعة من الأعمال الفنية التركيبية، والمعارض التي تميزت بأفكارها وتنوع أساليبها، مشيداً بقدرتها على التعبير عن رؤى أصحابها.

وخلال جولته التقى بن خرباش، المدير التنفيذي لمؤسسة فكر للدراسات والاستشارات، الكاتبة دبي أبوالهول، بهدف تعزيز الشراكة المعرفية والثقافية التي تجمع «دبي للثقافة» ومؤسسة فكر. كما اطلع على تشكيلة الأعمال الفنية التي قدمها المهرجان، ومن بينها النسخة الثانية من معرض «الأعمال الفنية المختفية» الذي ينظمه «جلف فوتو بلس» تحت إشراف القيّم الفني سالم السويدي، ويهدف إلى جذب جامعي المقتنيات والفنانين وتمكينهم من الحصول على أعمال من إنتاج أصحاب مواهب ناشئة ومجموعات فنية مختلفة، ما يسهم في خلق ممارسات مستدامة على صعيد اقتناء الأعمال وجمعها.

كما اطلع بن خرباش على تفاصيل العمل التركيبي «لايزال من هنا» (Still From Here) لـ«فاي استوديو»، وهو عبارة عن دائرة مضيئة استلهمت فكرتها من حكمة البدو الرحل وتقاليدهم في تحديد الاتجاهات، وقوتهم على البقاء والعيش في بيئة صعبة.

إضافة إلى العمل التركيبي «العقول المهاجرة» للفنان المقيم موي الذي عُرض سابقاً في النسخة الـ11 من مهرجان سكة للفنون والتصميم، ويتناول حكاية الذين يضطرون لمغادرة أوطانهم بهدف البحث عن مستقبل أفضل في مكان آخر.

وتجول بن خرباش في أروقة «غاليري كربون 12» الذي يستضيف معرض «رايات حمراء» للفنانة أناهيتا رازمي وتستكشف فيه مفهوم الرايات الملونة التي تستخدم للتنبيه، وتوقف عند التجربة التفاعلية «أصداء الطبيعة» التي ابتكرها الفنان الياباني المُقيم في لندن يوري سوزوكي لتحدّي تصوّراتنا عن الأشكال الطبيعية والاصطناعية من خلال عمل تركيبي يستخدم الأنابيب والأبواق.

سعيد بن خرباش:

• المهرجان يسهم في دفع عجلة الحركة الثقافية في الإمارة، وتعزيز قوة الصناعات الإبداعية فيها.

تشكيلة تجارب

يهدف مهرجان القوز للفنون إلى إتاحة الفرصة لكل فئات المجتمع، لاستكشاف ثراء المشهد الفني المحلي عبر معايشة مجموعة من التجارب الثقافية والبصرية المتفردة، إذ تضمن برنامجه تشكيلة متنوعة من الفعاليات الموسيقية والفنية.