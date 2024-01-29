الامارات | حيلة بسيطة تساعد الأطفال على النطق في وقت مبكر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 29 يناير 2024

تلعب السنوات الأربع الأولى من حياة الإنسان دوراً حاسماً في تطوير اللغة، ولكن سرعة تعلم الأطفال الكلام تختلف بشكل كبير. بحسب دراسة حديثة قامت بها عالمة النفس إليكا بيرغلسون وفريقها في جامعة هارفارد، تبين أن الأطفال الأكثر ثرثرة هم الذين يسمعون المزيد من كلام البالغين.

ويردد معظم الأطفال كلمات مفردة بحلول عمر 18 شهرًا، ويتقدمون في استخدام العبارات والجمل في عمر سنتين أو ثلاث سنوات تقريبًا، لكن آخرين يبدأون الكلام في وقت مبكر جدًا.

الدراسة أظهرت أنه لا يوجد ارتباط بين نطق الطفل وجنسه أو وضعه الاجتماعي والاقتصادي، وبدلاً من ذلك، اكتشفوا أن الأطفال الأكثر ثرثرة يتسمون بتفاعل أكبر مع لغة البالغين. هذا الاكتشاف يسلط الضوء على أهمية تفاعل الأطفال مع لغتهم المحيطة في تطويرهم اللغوي.

وقالت بيرغلسون «هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لمعرفة التفسير الصحيح. إذ لا يمكن لنتائج الدراسة أن تكشف سبب التشابك الشديد بين كلام الأطفال وحديث البالغين، ولكن هناك بعض التفسيرات المحتملة؛ فقد تكون البيئات الأكثر ثرثرة تشجع المزيد من الكلام بين الأطفال. فيما يشير السيناريو الأخير إلى أن جعل البالغين يتحدثون أكثر مع أطفالهم قد يكون مفيدًا». وذلك وفق ما نقل موقع «ساينس إليرت» عن مجلة «PNAS» العلمية المرموقة.