الامارات | خلال حفل في القطب الجنوبي .. وزير روسي: الـ 10 آلاف سنة المقبلة ستكون دافئة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال وزير الموارد الطبيعية الروسي ألكسندر كوزلوف أن المناخ الدافئ سيبقى لمدة 10 آلاف سنة أخرى.

ووفقا للوزير الروسي، تدل المعطيات المتوفرة التي تم الحصول عليها من المحطة القطبية الروسية "فوستوك"، أن كوكب الأرض يقع في فترة ما بين عصرين جليديين.

وأضاف كوزلوف خلال حفل التشغيل التجريبي للمجمع السكني الشتوي الجديد التابع لمحطة "فوستوك" في القارة القطبية الجنوبية: "نحن في فترة ما بين العصور الجليدية، وهذا يضمن 20 ألف عام من الدفء، لقد عشنا بالفعل لمدة 10 آلاف عام، وما زال لدينا 10 آلاف عام من الدفء المضمون".

وأشار حسب "روسيا اليوم" إلى أنه تم التوصل إلى هذا الاستنتاج بفضل البيانات التي تم الحصول عليها في محطة "فوستوك".

وفي وقت سابق، قال الوزير إن العاملين القطبيين الروس يجب أن يحتفلوا بانتقالهم إلى السكن الجديد في القطب الجنوبي أوائل عام 2025.

وتم تأسيس محطة "فوستوك" عام 1957 وتقع على القبة الجليدية في القارة القطبية الجنوبية على ارتفاع 3.5 ألف متر.

والمجمع الشتوي الجديد عبارة عن هيكل معياري مكون من خمس كتل تبلغ مساحتها أكثر من ثلاثة آلاف متر مربع، وهو مصمم لاستيعاب ما يصل إلى 15 شخصا بشكل مريح خلال فترة الشتاء وما يصل إلى 35 شخصا خلال المواسم الأخرى.

ومحطة فوستوك هي المحطة الروسية القطبية الوحيدة التي تعمل على مدار العام في القارة القطبية الجنوبية. وفي يوليو 1983، سجلت أدنى درجة حرارة للهواء على الكوكب - 89.2 درجة تحت الصفر.