الامارات | «مدارس الحياة» في دبي.. ابتكار وفضاء وحكايات لذيذة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ورش عمل غنية بالمعرفة وتجارب ثقافية متنوعة، تقدمها هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) لرواد مكتبات دبي العامة، عبر أندية «الكتاب» و«الفن التشكيلي» و«الشطرنج» و«اللغات» و«الرسم»، والتي تندرج تحت مظلة مشروع «مدارس الحياة» الهادف إلى تمكين أفراد المجتمع، وتطوير مهاراتهم الإبداعية، وصقل قدراتهم في مجالات الفنون، ورفع مستوى وعيهم، وتشجيعهم على تبني مفاهيم جودة الحياة.

وتمنح تشكيلة الورش التفاعلية التي تقدم باللغتين العربية والإنجليزية المشاركين فرصة التعرف إلى أهمية الفضاء وممارسة الابتكار عبر «هاكاثون الابتكار»، إلى جانب الاطلاع على أعمال الفنانة اليابانية يايوي كوساما، ومناقشة الكتب القيمة.

وستطل «مدارس الحياة» خلال فبراير المقبل تحت عنوان «الابتكار والفضاء»، إذ تقدم مكتبة الصفا للفنون والتصميم لزوارها سلسلة من الجلسات، من بينها «الابتكار في القيادة»، التي يركز فيها الشيخ عبدالعزيز بن علي النعيمي، المعروف بـ«الشيخ الأخضر»، على طرق حل المشكلات والتفكير المستقبلي، فيما تتيح نهلة موسى للمشاركين في ورشة «كورال الابتكار» إمكانية استكشاف الارتباط الفريد بين الموسيقى والإبداع، في حين يمنح سلمان المشعل من خلال ورشة «كيف أصنع المبتكرين؟» الآباء والمعلمين وأمناء المكتبات طرق تشجيع وتطوير مهارات الإبداع لدى الأطفال، وتحفيز روح الابتكار لديهم.

وتستضيف «الصفا للفنون والتصميم»، خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير المقبل، فعاليات «هاكاثون الابتكار» الذي يقام تحت إشراف مجموعة من خبراء شركة «برين باد»، وفيه سيتعلم الأطفال، ممن تراوح أعمارهم بين ثمانية أعوام و14 عاماً، أساسيات تطوير «ألعاب الآركيد» (ألعاب الصالات) وبرمجتها وتفاصيلها التقنية وفنون تصميمها وطرق التحكم بها، كما سيتمكنون من التعمق في هذا المجال من خلال تعلم طرق ربط الدوائر الإلكترونية بألعاب الآركيد، والجمع بين الجوانب الرقمية والفعلية لتطوير الألعاب، وستتاح لهم خلال الحدث إمكانية التعبير عن مهاراتهم وإبداعاتهم المختلفة، إذ سيتم في اليوم الثالث الإعلان عن الفائزين في الهاكاثون، والاحتفاء بإنجازات المطورين الناشئين.

وضمن فعاليات «نادي ويكي»، تستضيف مكتبتا الراشدية وحتا العامة، ورشة «سفير ويكيبيديا للابتكار»، التي تمثل جزءاً من برنامج النادي الهادف إلى تمكين المشاركين من اكتساب المهارات والمعرفة‌‌ اللازمة لإعداد وإنشاء مواد مختلفة، وطرق تحريرها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ونشرها ضمن موقع موسوعة ‌‌ويكيبيديا، وسيتعلم المشاركون في ورشة «صنع مصباح القمر»، التي تقدمها نورا العوا في مكتبة الراشدية العامة، طرق فن تشكيل وتجميع مصباح مستوحى من القمر باستخدام مواد آمنة، بينما ستقدم نور الحسيبي لزوار مكتبة المنخول العامة ورشة «ابتكر للفضاء»، وتركز فيها على مفاهيم الابتكار وأهمية استكشاف الفضاء، والاطلاع على تجربة الشخصيات الملهمة في برنامج الإمارات الفضائي.

أما «نادي الكتاب» فيقدم لرواد مكتبة الصفا للفنون والتصميم ورشة «رحلة عبر كتاب»، التي تتيح استعراض ومناقشة مجموعة من الكتب القيمة، تحت إشراف داليا أبوالعطاء.

ويتولى الفنان مجدي كفراوي الإشراف على ورش نادي «الفن التشكيلي» في مكتبة الصفا للفنون والتصميم. في حين يوفر «نادي الرسم» لرواد المكتبة فرصة استكشاف أعمال الفنانة اليابانية يايوي كوساما، عبر ورش عمل عدة.

وبالتزامن مع النسخة الـ12 من مهرجان سكة للفنون والتصميم، التي تقام خلال الفترة من 23 فبراير إلى الثالث من مارس المقبلين، تقدم «مدارس الحياة» في حي الشندغة التاريخي، ورشة «حكايات لذيذة»، وتشرف عليها لمياء توفيق، وخلالها سيتمكن الأطفال من استكشاف عالم الحكايات المستوحاة من أصناف الطعام المختلفة.

«الرمسة الإماراتية»

ضمن نادي «اللغات»، ستقدم مريم الفارسي ورشة «الرمسة الإماراتية.. كيفية بناء الجملة في اللهجة الإماراتية (الطهي كنموذج)»، وخلالها سيكتسب المشاركون فهماً أعمق للتعبيرات اللغوية المتعلقة بالطهي في اللهجة المحلية.

كما ستقدم مريم ورشة «الرمسة الإماراتية.. التعارف في اللهجة الإماراتية»، في مكتبة الطوار العامة.