الامارات | مركز جمعة الماجد يشارك في معرض جامعة قطر للكتاب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي بفعاليات معرض جامعة قطر للكتاب، الذي تنظمه دار نشر جامعة قطر بالتعاون مع وزارة الثقافة القطرية في مقرّها بالدوحة، خلال الفترة من 28 الجاري إلى الأول من فبراير المقبل.

وتعدُّ هذه المشاركة تلبيةً للدعوة التي تلقَّاها المركز من قبل دار نشر جامعة قطر، وبمنزلة فرصة يلتقي فيها المركز بجمهوره في دولة قطر من الباحثين وطلاب الدراسات العليا في الجامعات.

كما تسهم المشاركة في التعريف بالمركز وإصداراته المتميزة، ودوره في مجال حفظ المخطوطات وتوفيرالمصادر والمراجع، خصوصاً النادرة منها.

وقالت نائب رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا، الدكتورة مريم المعاضيد، التي افتتحت المعرض، إن «تنظيم الحدث يشكل جزءاً مُهماً من رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها، إذ يأتي تنظيمه رغبة من الجهتين: وزارة الثقافة وجامعة قطر، في دعم التعليم ونشر الثقافة بين أفراد المجتمع بكل السبل المتاحة».