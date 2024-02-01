الامارات | «الثقافة» تعلن عن المستفيدين من «البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الثقافة عن أسماء المستفيدين من «البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع»، الذي تم إطلاقه في أغسطس 2023، بهدف تعزيز التزام الدولة بدعم وتمكين الاستدامة في قطاعاتها الثقافية والإبداعية والاستثمار في المبدعين، الذين يلعبون دوراً أساسياً في بناء وتعزيز الاقتصاد الإبداعي، وحظي البرنامج في دورته الأولى باهتمام وإقبال كبيرين من المجتمع الإبداعي، وشهد مشاركة واسعة في طلبات الحصول على المنح، حيث سيستقبل البرنامج طلبات المبدعين بشكل سنوي.

وشملت القائمة 26 مستفيداً ضمن فئاته الأربع: (الإبداع والإنتاج، التوزيع والمشاركات المحلية، السفر والتنقل الدولي، وتنمية المهارات)، حيث تغطي هذه الفئات مجالات الثقافة الإبداعية مثل: (التأليف والنشر، الموسيقى والأفلام والتلفزيون، الفنون الأدائية والمسرح، الفنون البصرية والتصميم، وألعاب الفيديو والتراث الثقافي)، بهدف تقديم الدعم للمبدعين الإماراتيين لتحفيز مشروعاتهم وتنمية قدراتهم، من خلال تعزيز الإنتاج الثقافي والإبداعي، وإبراز مكانة قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية على المستويين المحلي والعالمي.

وقال الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة: «نعتزّ بجهود ومواهب هذه الفئة المميزة من المجتمع، التي ثابرت وحرصت على أن تحقق أحلامها وتطلعاتها لخدمة بلادها وتعزيز واقع العمل الثقافي فيها، ومما لا شكّ فيه أن دعم الوزارة لهؤلاء المبدعين يأتي في إطار حرصنا على الاستثمار بقدراتهم ومواهبهم، والنهوض بها، ليكون لهم دور فاعل في التعريف بهويتنا الوطنية والإبداعية للعالم بأسره».

ومن المشروعات التي تم دعمها من قِبل البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع، مشروع المصممة عزّة القبيسي، التي حظيت بمنحة السفر والتنقّل الدولي، ضمن مجال الفنون البصرية والتصميم للمشاركة بمشروعها في معرض فن مصر 2023، الذي يهدف إلى الاحتفاء بالفن بأشكاله المتنوّعة وتعزيز التبادل الثقافي، وقد شاركت في النسخة الثالثة من المعرض الدولي للفن المعاصر، كما نال الموسيقي المبدع أحمد الهاشمي، منحة السفر والتنقّل الدولي ضمن مجال الموسيقى للمشاركة في جولة دولية كعازف بيانو ناشئ في الحفلات الموسيقية، التي تقام في كلّ من جمهورية مصر ودولة لاتفيا.

وتضم قائمة المشمولين بالمنح أيضاً المخرجة حنان غيث، التي حظيت بدعم ضمن فئة الإبداع والإنتاج عن مجال الأفلام والتلفزيون لمشروعها الخاص في سياق الرسوم المتحركة، وتم إنتاج الفيلم لدعم عام الاستدامة واستضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف (كوب 28).

وضمّت قائمة المستفيدين أيضاً الفئات والأسماء التالية: (الأفلام والتلفزيون): خالد المحمود، وليد الشحي، عبدالرحمن المدني، وبدر محمد، (الفنون الأدائية والمسرح): ريم المنهالي، وأحمد الظنحاني، (الفنون البصرية والتصميم): الدكتورة كريمة عبدالعزيز، عفراء الظاهري، وحسانة عارف، فيما ضمّت قائمة (التأليف والنشر)، كلاً من: عائشة البادي، حصة علي الجوكر، فاطمة المزروعي، علياء بن عمير، سارة أحمد، صالحة عبيد، ومحمد الريس، أما فئة (التراث الثقافي) فشملت: فضل آل علي، والدكتورة اليازية خليفة، وفئة (ألعاب الفيديو): حمدان آل علي، و(الموسيقى): محمد المبارك، إبراهيم الجنيبي، إلهام حسين، وصفية البلوشي.

وركزت العديد من الملفات الفائزة بالمنح على مجموعة من الموضوعات الملهمة التي تُسلّط الضوء على أبعاد التراث، والتاريخ، وركائز الهوية الوطنية واللغة العربية، والاهتمام بمبادئ الاستدامة وتغيّر المناخ، وأصحاب الهمم، إلى جانب تنمية الطفولة المبكرة، وفنون الصوت التجريبية والتبادل الثقافي، وغيرها من المجالات المميّزة، التي سيكون لها دور مهمّ في النهوض بقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في الدولة وتعزيز حجمه وإمكاناته.

سالم بن خالد القاسمي:

• نعتزّ بجهود ومواهب هذه الفئة المميّزة من المجتمع، التي ثابرت وحرصت على أن تحقق أحلامها وتطلعاتها لخدمة بلادها.

لقاءات المجتمع الإبداعي

حرصت وزارة الثقافة على الإعلان عن أسماء الفائزين بعد سلسلة لقاءات عقدتها في كلّ من إمارتي أبوظبي والشارقة، وحضرها أعضاء من المجتمع الإبداعي الإماراتي، إضافة إلى الحكومات الاتحادية والمحلية الرئيسة، وهيئات القطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية المحلية وقادة الصناعة، جرى خلالها عقد سلسلة حوارات تمحورت حول الاقتصاد الإبداعي في دولة الإمارات، والشبكات الجديدة التي تأسست لدعم المستفيدين لتنفيذ مشروعاتهم بشكل أكثر تطوّراً واستدامة.