الامارات | غرفة ساونا عائمة تنقذ راكبَي سيارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 02 فبراير 2024



أُنقذ شخصان كانا داخل سيارة سقطت في مياه خليج أوسلو، بفضل غرفة ساونا عائمة، على ما أعلنت الشرطة النرويجية.

ويضم خليج أوسلو عدداً كبيراً من غرف الساونا العائمة المتاحة للإيجار، وبعضها قابل للتنقل ومجهز بمحرك.

وفي مقطع فيديو صوره شهود عيان ونشرته صحيفة «فيردنز غانغ»، يظهر أحد ركاب السيارة، وهو ينتقل إلى سطح سيارة من نوع «تسلا»، غرقت مباشرة قبل وصول الساونا العائمة.

وقالت الشرطة: «ليس لدينا حتى الآن معلومات عن سبب سقوط السيارة في المياه».