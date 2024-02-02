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الامارات | غرفة ساونا عائمة تنقذ راكبَي سيارة

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شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة ساونا عائمة تنقذ راكبَي سيارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 02 فبراير 2024


أُنقذ شخصان كانا داخل سيارة سقطت في مياه خليج أوسلو، بفضل غرفة ساونا عائمة، على ما أعلنت الشرطة النرويجية.
ويضم خليج أوسلو عدداً كبيراً من غرف الساونا العائمة المتاحة للإيجار، وبعضها قابل للتنقل ومجهز بمحرك.
وفي مقطع فيديو صوره شهود عيان ونشرته صحيفة «فيردنز غانغ»، يظهر أحد ركاب السيارة، وهو ينتقل إلى سطح سيارة من نوع «تسلا»، غرقت مباشرة قبل وصول الساونا العائمة.
وقالت الشرطة: «ليس لدينا حتى الآن معلومات عن سبب سقوط السيارة في المياه».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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