حسام موافي يفجر مفاجأة.. الذبحة الصدرية قد تحدث بسبب "دور" منتشر في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الذبحة الصدرية تحدث عندما لا تحصل عضلة القلب على ما يكفي من الدم بالأكسجين، بسبب تراكم اللويحات الدهنية في الشرايين التاجية.

الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أشار إلى علامات تحذيرية يصدرها الجسم تشير إلى الإصابة بها وأسبابها.

حسام موافي يحذر من تشخيص خاطئ للذبحة الصدرية

قال "موافي" خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد" إن 80% من ألم الذبحة الصدرية يحدث في منتصف القفص الصدري، أو في أي منطقة في الصدر، ألم الصدر عند الحركة أو المجهود، ألم الكتف الأيسر، ألم الفك، ضيق التنفس.

وتابع أن ألم الذبحة الصدرية يمكن أن يُشخص بشكل خطأ على أنه ألم في المعدة، لذا جهاز الإيكاو ليس وسيلة جيدة لتشخيص هذا المرض.

نزلات البرد من أسباب الذبحة الصدرية

وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة أن ممارسة التمارين الرياضية تتطلب من القلب العمل بجهد أكبر، ما يؤدي إلى إجهاده، لذا يجب على مرضى القلب التقليل من الرياضة.

وفجر الدكتور حسام موافي مفاجأة بأن الذبحة الصدرية لا تحدث دائما بسبب الإجهاد أو تناول الطعام، وفي بعض الأحيان يمكن أن تسببها نزلات البرد.