القسام تعلن تفجير عين نفق مفخخة في قوة إسرائيلية بمنطقة القرارة شمال مدينة خانيونس

اعلنت كتائب القسام أن مقاتليها تمكنوا من "تفجير عين نفق مفخخة في قوة صهيونية راجلة في منطقة القرارة شمال مدينة خانيونس وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".
كما أعلنت القسام "تفجير منزل تم تفخيخه مسبقًا بعد أن تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بالعبوات الناسفة وأوقعوهم بين قتيل وجريح في منطقة القرارة شمال مدينة خانيونس"
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