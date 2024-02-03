لن تصدق.. هذا ما يحدث للسكر في جسمك عند تناول الخس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

يُعد مرض السكري من أكثر الأمراض المزمنة انتشارا في العالم، حيث يعاني منه ملايين الأشخاص.

يُركز علاج مرض السكري على التحكم بمستوى السكر في الدم، وذلك من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام.

ويلعب الخس دورا هاما في النظام الغذائي لمرضى السكري، وذلك لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية، وفقا لما جاء بموقع "Mayo Clinic"، وتتمثل فوائده في الآتي:

خفض مستوى السكر في الدم

يحتوي الخس على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات، مما يجعله خيارا مناسبا لمرضى السكري.

الألياف

غني بالألياف الغذائية التي تبطئ امتصاص السكر في الدم، مما يساعد في التحكم بمستوياته.

تحسن الألياف من حساسية الأنسولين، مما يساعد على استهلاك السكر بشكل أفضل.

مضادات الأكسدة

غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الالتهابات، وتقلل من خطر الإصابة بمضاعفات السكري.

فيتامين C

يساعد فيتامين C على تحسين امتصاص الأنسولين

فيتامين K

يساعد فيتامين K على تنظيم تخثر الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

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