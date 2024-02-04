الامارات | الأعمال المنزلية ترفع اللياقة البدنية وتحسن المزاج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتضمن القيام بالأعمال المنزلية فوائد عدة للجسد والنفس على حد سواء، إذ إنه يرفع اللياقة البدنية من ناحية ويحسن الحالة المزاجية من ناحية أخرى.

وقالت مدربة اللياقة البدنية الألمانية لاورا شويبله، إن القيام بالأعمال المنزلية يعني الكثير من الحركة والرياضة، نظراً لأن التنظيف بواسطة المكنسة الكهربائية وأعمال المسح والترتيب تتطلب بعض القوة والتحمل.

وأوضحت شويبله أنه عند استعمال المكنسة الكهربائية لمدة ساعة، يتم حرق 200 سعرة حرارية، ويسري ذلك عند تنظيف النوافذ، فإذا تم العمل عليها لمدة ساعة فإنه يتم حرق 180 سعرة حرارية، وعند القيام بتنظيف الحمام فإنه يمكن حرق 300 سعرة حرارية.

ويزداد معدل حرق السعرات الحرارية عند القيام بالأعمال المنزلية في الهواء الطلق، فمثلاً عند العمل في الحديقة وإجراء أعمال البستنة لمدة ساعة يتم حرق نحو 360 سعرة حرارية، بينما يحتاج قص العشب إلى 400 سعرة حرارية.

وتقترح مدربة اللياقة البدنية بعض التمارين التي يمكن أداؤها أثناء غسل الأطباق أو تنظيف الحمام أو ترتيب الأسرّة أو تنظيف النوافذ، ونصحت مدربة اللياقة البدنية برفع الكعب وخفضه أثناء الوقوف على حوض الغسل، وعند تنظيف الأرضيات أو الحمام يمكن استعمال قطعتين من قماش التنظيف تحت القدمين والتحرك في شكل المقص أو محاولة القيام بذلك بواسطة قطعتين من قماش التنظيف في اليدين مع الارتكاز على الساعد أو في وضع تمارين البلانك، ويمكن للمرأة دمج بعض تمارين تقوية العضلات مثل تمارين الرفع عند التعامل مع الأشياء الثقيلة، وتكرار ذلك مرات عدة، ويمكن للمرأة استغلال فرصة تنظيف النوافذ للقيام بالعديد من تمارين الإطالة، وذلك للتخلص من حالات الشد والتوتر في عضلات الكتف والذراع والصدر.

وللحفاظ على الدافعية والحافز نصحت مدربة اللياقة البدنية قائلة: «يجب على المرأة أن تتحدى نفسها، وتحاول جعل الأعمال اليومية الروتينية أكثر إثارة، وذلك من خلال إضافة المزيد من الخطوات».

ومن ضمن الأمثلة على ذلك وضع سلة الغسيل في غرفة أخرى قبل الكي، بحيث يتم الذهاب إليها لإحضار كل قطعة ملابس على حدة أو إجراء تمارين القرفصاء خمس مرات في كل مرة يسقط فيها شيء على الأرض أثناء التنظيف أو الترتيب.

ونصحت مدربة اللياقة البدنية بإجراء الأعمال المنزلية بصحبة الموسيقى، نظراً لأن جلسات الرقص المحتملة يمكن أن تحرق المزيد من السعرات الحرارية، كما أنها تحسن الحالة المزاجية.

ومن ناحية أخرى يمكن للأعمال المنزلية أن تمنح المرأة شعوراً بالراحة النفسية إلى جانب تعزيز اللياقة البدنية، حيث أكدت عالمة النفس النمساوية بريجيت بوزنكوبف، أن النظافة والترتيب يساعدان في التخلص من التوتر والضغط العصبي، وأن الموقف الداخلي للمرأة يحدد ما إذا كان التنظيف يمثل عامل استرخاء. وأضافت بوزنكوبف قائلة: «هل تضغط المرأة على نفسها وتشتكي من أنه يجب عليها تنظيف المنزل، أم أنها تعتقد أن النظافة تزيد من جمال المنزل ورونقه؟ فالموقف الإيجابي يرسل رسالة مختلفة تماماً إلى الدماغ، وبالتالي يمكن أن تحدث تأثيرات خفض التوتر بصورة أفضل».

. عند استعمال المكنسة الكهربائية لمدة ساعة فإنه يتم حرق 200 سعرة حرارية.