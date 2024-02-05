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الامارات | أسرع 10 سيارات في العالم.. رقم 1 بمبلغ خرافي

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برلين - د.ب.أ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أسرع 10 سيارات في العالم.. رقم 1 بمبلغ خرافي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلهب شركات السيارات حماس عشاق السيارات من خلال طرح موديلات خارقة تزأر بقوة حصانية كبيرة، وتنطلق بسرعة قصوى جنونية.

وتالياً نظرة سريعة على أسرع 10 سيارات في العالم:

1- بوجاتي Bolide: تعتمد على سواعد محرك مكون من 16 أسطوانة ليدفعها بسرعة قصوى تصل إلى 500 كلم/س. ويقتصر إنتاج هذه السيارة على 40 نسخة فقط نظير سعر يبلغ نحو أربعة ملايين دولار.

2- بوجاتي Chiron Super Sport: تقف سرعتها القصوى على أعتاب 490 كلم/س.

3- كونيجسيج Jesko Absolute: تنطلق بسرعة قصوى تبلغ 480 كلم/س.

4- إس إس سي Tuatara: تنطلق بسرعة قصوى تبلغ 475 كلم/س.

5- كونيجسيج Agera R: تنطلق بسرعة قصوى تبلغ 447 كلم/س.

6- هينيسي Venom F5: تنطلق بسرعة قصوى تبلغ 437 كلم/س. يقتصر إنتاج هذه السيارة على 24 نسخة فقط نظير سعر يبلغ 1ر2 مليون دولار.

7- بوجاتي Veyron Supersport: تنطلق بسرعة قصوى تبلغ 415 كلم/س.

8- ريماك Nevera: تعد أسرع سيارة كهربائية في العالم؛ حيث تزأر بقوة 1914 حصان وبسرعة قصوى تبلغ 412 كلم/س.

9- ماكلارين Speedtail: تنطلق بسرعة قصوى تبلغ 403 كلم/س.

10- كونيجسيج Gemera: تنطلق بسرعة قصوى تبلغ 400 كلم/س.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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