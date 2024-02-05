الامارات | أسرع 10 سيارات في العالم.. رقم 1 بمبلغ خرافي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلهب شركات السيارات حماس عشاق السيارات من خلال طرح موديلات خارقة تزأر بقوة حصانية كبيرة، وتنطلق بسرعة قصوى جنونية.

وتالياً نظرة سريعة على أسرع 10 سيارات في العالم:

1- بوجاتي Bolide: تعتمد على سواعد محرك مكون من 16 أسطوانة ليدفعها بسرعة قصوى تصل إلى 500 كلم/س. ويقتصر إنتاج هذه السيارة على 40 نسخة فقط نظير سعر يبلغ نحو أربعة ملايين دولار.

2- بوجاتي Chiron Super Sport: تقف سرعتها القصوى على أعتاب 490 كلم/س.

3- كونيجسيج Jesko Absolute: تنطلق بسرعة قصوى تبلغ 480 كلم/س.

4- إس إس سي Tuatara: تنطلق بسرعة قصوى تبلغ 475 كلم/س.

5- كونيجسيج Agera R: تنطلق بسرعة قصوى تبلغ 447 كلم/س.

6- هينيسي Venom F5: تنطلق بسرعة قصوى تبلغ 437 كلم/س. يقتصر إنتاج هذه السيارة على 24 نسخة فقط نظير سعر يبلغ 1ر2 مليون دولار.

7- بوجاتي Veyron Supersport: تنطلق بسرعة قصوى تبلغ 415 كلم/س.

8- ريماك Nevera: تعد أسرع سيارة كهربائية في العالم؛ حيث تزأر بقوة 1914 حصان وبسرعة قصوى تبلغ 412 كلم/س.

9- ماكلارين Speedtail: تنطلق بسرعة قصوى تبلغ 403 كلم/س.

10- كونيجسيج Gemera: تنطلق بسرعة قصوى تبلغ 400 كلم/س.