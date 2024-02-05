الامارات | «انتظار ريح الشمال».. زياد حيدر يرصد حكايات ممزوجة بدم ودموع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع الكاتب والصحافي السوري زياد حيدر، روايته «انتظار ريح الشمال» الصادرة عن دار «الكتب خان» للنشر والتوزيع في القاهرة، وشهد حفل التوقع الذي أقيم ضمن نشاطات معرض القاهرة للكتاب الدولي عدد من الكتاب والإعلامين والمهتمين.

تدور أحداث الرواية المؤلفة من 352 صفحة في أجواء السنوات الأخيرة من فترة ما بعد استقرار الحرب السورية، حيث تصارع شخصياتها المقيمة بقرية متواضعة مهددة بالفناء هي الأخرى للتحكم بمصيرها. ويرصد رواة عدة تاريخ القرية المتسرب في قصص تتقاطع مع ما ينشره كاتب مغمور على صفحة تواصل اجتماعي، تشكل تاريخ القرية المتناقل منذ أكثر من قرن من العنف واليأس ومحاولات الانعتاق والحب.

تقدم الرواية سردية متشابكة لحيوات عديدة عاشت معا على أرض سوريا واحدة وحكايات ممزوجة بدم ودموع وقصص حب وثأر حكايات عن الحرب والموت والعزاء.

يُذكر أن زياد حيدر يحمل إجازة في الصحافة من جامعة دمشق ودبلوم في الإخراج السينمائي من بريطانيا، وقضى معظم حياته المهنية مراسلا صحافيا لجريدة السفير إضافة لعملة في تلفزيون العربية. ويقيم الكاتب حاليا في مدينة برشلونة ويحاضر في جامعتها المستقلة. وسبق للكاتب أن نشر قصص قصيرة في دوريات عربية وأجنبية متفرقة، وهذه روايته الأولى.