الامارات | طول أصابع اليد يكشف الكثير من الأمور

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على مدى قرون، ظل قُرَاء الكف يؤكدون لعملائهم أن أسرار المستقبل تكون مكتوبة على خطوط أيديهم، والآن بات بعض العلماء يعتقدون أن أيدينا يمكن أن تخبرنا الكثير من الأمور عن أنفسنا.

وبشكل أكثر تحديداً، درس العلماء شيئاً يسمى "نسبة 2D:4D" وهي النسبة بين إصبعي السبابة والبنصر، وقد رُبطت هذه النسبة بكل شيء بدءاً من الأداء الرياضي والسمنة والعدوانية وحتى الميول السيكوباتية.

ولكن ليس كل العلماء مقتنعين بهذه الفكرة، ولذا عليك متابعة قراءة هذا التقرير لتعرف ما قد تكشفه يداك عن شخصيتك.

صحيح أن الفرق بين أصابعك قد يبدو أمراً عشوائياً إلى حد ما، لكن العلماء يرَون أنه يمكن أن يكون مؤشراً على كيفية نموك في رحم أمك.

ويقول الدكتور بن سيربيل، وهو عالم الرياضة من جامعة "نيو إنغلاند" ونادي "غيلونج كاتس" لكرة القدم، لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن "نسبة (2D:4D) المتعلقة بالأصابع هذه تكون مرتبطة بمستويات الهرمونات لدى الأم".

وأوضح سيربيل: "يُعتقد أن نسبة 2D:4D هذه تنشأ في الرحم في وقت مبكر من نهاية الأشهر الثلاثة الأولى، وتتأثر بمستوى هرمون التستوستيرون قبل الولادة".

وتابع: "نظراً لأن هرمون التستوستيرون هو هرمون أندروجيني، مما يعني أنه يضفي ما يعدّه الكثيرون سمات ذكورية، فإن النساء عادةً ما يكون لديهن نسبة 2D:4D أعلى من الرجال".

ويشير الدكتور سيربيل أيضاً إلى أن مستوى هرمون التستوستيرون قبل الولادة يرتبط بحساسية التستوستيرون في وقت لاحق من الحياة. وأوضح الدكتور غاريث ريتشاردز، عالم النفس من جامعة نيوكاسل، أن القضية الأساسية هي أن كل هذا يعتمد على افتراض أن طول الإصبع يعد مؤشراً جيداً على هرمونات ما قبل الولادة.