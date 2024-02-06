الامارات | «مأزوم عاطفي» يتراجع عن قرار الانتحار مقابل وجبة برياني ساخنة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اضطرت شرطة كولكاتا في الهند إلى توظيف استراتيجية فريدة لإقناع رجل بالعدول عن فكرة القفز عن جسر في محاولة انتحارية.

وقال موقع «انديا توداي» أن الحادثة وقعت بعد ظهر يوم الاثنين الماضي في أحد أكثر شوارع المدينة ازدحامًا، ما تسبب في تعطيل حركة المرور بشكل كبير لمدة نصف ساعة تقريبًا. وتبين أن الرجل الذي هدد بالانتحار والبالغ من العمر 40 عامًا، كان يعاني من ضائقة عاطفية شديدة بسبب انفصاله عن زوجته وصعوبات مالية ناتجة عن خسارته للعمل.

ووفقًا لضابط شرطة من محطة كارايا، توقف الرجل فجأة بالقرب من الجسر بينما كان يأخذ ابنته الأكبر إلى مدينة العلوم على عجلته. وبعدما ادعى أن هاتفه المحمول سقط على الطريق وبدأ في البحث عنه، صعد إلى الجسر وبدأ يهدد بالقفز.

بعدها بقليل وصل فريق من مركز الشرطة المحلي إلى جانب موظفي مجموعة إدارة حالات الكوارث في كولكاتا إضافة إلي فريق من إدارة الإطفاء وبدأوا محادثة معه.

ولم يستغرق الأمر أكثر من نصف ساعة لإقناع الرجل بالنزول، حيث أكد رجال الشرطة: لقد تحدثنا إلى ابنته لفهم المشكلة، وبناءً على ذلك، خططنا لإقناعه وإنزاله. وأخيراً، بعد أن قدمنا العروض، وافق على النزول، وكان العرض وفقا للموقع صحن رز برياني ساخن، إضافة لمساعدة في البحث عن عمل جديد.

وحذرت الشرطة أن انزلاق الرجل من فوق الجسر، كان سيعني إما ضرب الأعمدة الكهربائية أو السقوط على مسارات السكك الحديدية.