الامارات | قبل الارتداء وبعده.. وصفات لمواجهة متاعب الكعب العالي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نصحت الرابطة المهنية لأخصائيّ العناية بالأقدام في ألمانيا، المرأة، باتباع بعض الإرشادات البسيطة، لمواجهة المتاعب الصحية بالأقدام الناجمة عن ارتداء حذاء ذي كعب عال، ومن أبرزها اختيار موديل ذي كعب عالٍ عريض، نظراً لأنه أكثر راحة من الكعب العالي النحيف.

وأضافت الرابطة أنه ينبغي قبل ارتداء حذاء الكعب العالي لأول مرة معالجته بواسطة ما يُعرف بـ«إسبراي التمديد»، الذي يساعد على أن يتواءم الحذاء مع شكل القدم بصورة أفضل.

ويمكن تحقيق التأثير ذاته من خلال حشو الحذاء ذي الكعب العالي بورق جرائد رطب طوال الليل.

وأضافت الرابطة أنه بعد يوم من ارتداء الحذاء ذي الكعب العالي، غالباً ما تعرف المرأة أين يكمن الألم، مشيرة إلى أنه يمكن في هذه الحالة وضع أكياس جل صغيرة في موضع الألم، والتي تعمل على زيادة درجة الإحساس بالراحة أثناء الارتداء.

• بعد يوم من ارتداء الحذاء ذي الكعب العالي، غالباً ما تعرف المرأة أين يكمن الألم.