بـ100 جنيه فقط.. طريقة تجهيز وجبة غداء بالفراخ لأسرة من 4 افراد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الدجاج من أكثر أنواع اللحوم شعبية وسهولة في التحضير، كما أنه غني بالبروتين والعناصر الغذائية، ولكن مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية أصبحت هناك صعوبة في توفير وجبات الدجاج للأسرة دون تجاوز الميزانية.

ورغم ذلك يمكن التوفير من خلال إعداد وجبة تحتوي على الدجاج تكفي 4 أفراد بتكلفة 100 جنيه فقط، فوفقا لأسعار اليوم في محال الفراخ، يبلغ سعر الكيلو من الأوراك 100 جنيه حسب المنطقة.

ويمكن تجهيز صينية فراخ بالبطاطس، باستخدام كيلو إلا ربع من أوراك الفراخ والتي تكفي كوجبة غداء لـ4 أفراد.

أسعار مكونات صينية البطاطس بالفراخ

- بصل: سعر الكيلو 30 جنيها.

- طماطم: سعر الكيلو 10 جنيهات.

- بطاطس: سعر الكيلو 17 جنيها.

طريقة تجهيز صينية البطاطس بالفراخ

ويمكن تجهيز صينية بطاطس بالأوراك تكفي 4 أفراد بتكلفة 100 جنيه في المتوسط، كالتالي:

1- كيلو إلا ربع أوراك بـ75 جنيها.

2- نصف كيلو طماطم بـ5 جنيهات.

3- نصف بطاطس بتكلفة 9 جنيهات.

4- ربع كيلو بصل بـ8 جنيهات.

بالإضافة إلى تحضر نص كيلو أرز لـ4 أفراد بتكلفة 15 جنيها، حيث يتراوح سعر الكيلو ما بين 30 و 35 جنيه.

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