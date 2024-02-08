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الامارات | رحيل صاحب «كامل الأوصاف».. وداعاً مجدي نجيب

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القاهرة - وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية، أمس، أن الشاعر الغنائي الفنان التشكيلي، مجدي نجيب، الذي تغنى بأشعاره كبار المطربين توفي عن عمر ناهز 88 عاماً.

ولد نجيب، الذي لقبه النقاد «شاعر الألوان»، عام 1936 في القاهرة، وتخرج في كلية الفنون الجميلة، وأصدر العديد من الدواوين الشعرية، منها: «صهد الشتا» و«ليالي الزمن المنسي» و«ممكن» و«الوصايا»، وتغنى بأشعاره كبار المطربين أمثال عبدالحليم حافظ (كامل الأوصاف)، وشادية (غاب القمر يا ابن عمي).

وشكل ثنائياً ناجحاً في حقبتي الثمانينات والتسعينات مع المطرب محمد منير الذي غنى له أكثر من 20 أغنية منها «شبابيك» و«حواديت» و«صغير السن» و«من أول لمسة» و«ليلى».

وأسهم في كتابة الأغاني لبعض الأفلام والمسلسلات كفيلمي «مولد يا دنيا» و«امرأة في دمي»، والمسلسل الإذاعي «دنيا بنت دنيا».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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