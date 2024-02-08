الامارات | مشاهير عرب يتفاعلون مع «الفن يصنع الأمل»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلاقاً من التأثير الكبير الذي يمتلكه الفنانون والنجوم في مجتمعاتهم، وقدرتهم على إحداث تغيير إيجابي في حياة الآخرين، تعاونت مبادرة «صناع الأمل» التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، مع منصة ET بالعربي، من أجل تبني مشاهير وفنانين معروفين في العالم العربي، مشاريع ومبادرات إنسانية متنوعة في بلدان عدة، بهدف نشر قيم الخير والعطاء دون مقابل بين الناس، وترسيخ ثقافة الأمل والإيجابية في المجتمعات العربية.

وتنظم مبادرة «صنّاع الأمل»، في 25 الجاري، الحفل الختامي لتكريم الفائزين في الدورة الرابعة من «صناع الأمل»، في «كوكا كولا أرينا» بسيتي ووك بدبي، إذ ينال صانع الأمل العربي الأول مكافأة قدرها مليون درهم، من بين أكثر من 58 ألف مرشح.

وتهدف الشراكة بين «صنّاع الأمل»، ومنصة ET بالعربي، إلى بلورة رؤية مشتركة عنوانها «الفن يصنع الأمل»، بهدف إشراك المشاهير العرب في فعل الخير. وتفتح «الفن يصنع الأمل» الباب أمام مشاركة المجتمع لمتابعة والتفاعل مع النجوم وأعمالهم الإنسانية من خلال الوسم (#الفن_يصنع_الأمل) الذي أطلق بالتعاون مع منصة ET بالعربي.

وأكدت مديرة مشروع مبادرة «صناع الأمل»، غاية البناي، أن «شراكة المبادرة مع منصة ET تتيح الفرصة أمام الشخصيات الفنية العربية المعروفة، للإسهام في التخفيف من معاناة فئات مهمشة، من خلال التعريف بمشاريع حيوية في بلدان عدة، بالتعاون مع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ما يجعل من مشاركتهم حافزاً جديداً لجمهورهم من أجل العطاء ومساعدة الآخرين».

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة كاريزما للإعلام، أيمن الزيود، «ينسجم تعاون ET بالعربي مع (صناع الأمل) مع رؤانا المشتركة في دعم المشاريع والبرامج الإنسانية، لترسيخ ثقافة العطاء في المجتمعات العربية، فنحن في المنصة نؤمن بالمسؤولية الاجتماعية للمشاهير، وبرسالة الفن لتشجيع الانخراط في العمل الإنساني وصناعة الأمل».

واستقطبت الشراكة بين «صناع الأمل» وET بالعربي، مجموعة من الفنانين والمشاهير والمؤثرين العرب، إذ زارت المغنية الإماراتية بلقيس مستشفى مجدي يعقوب في مصر لعلاج أمراض القلب للأطفال، وأسهم الممثل السوري محمود نصر، في تأمين مصدر رزق لرجل مصاب ببتر في الساق، ودفعت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة أجوراً متأخرة لإحدى العائلات، ووفرت منحة جامعية لأحد أبنائها، وبادرت الإعلامية السعودية لجين عمران إلى تسجيل طفلين في المدرسة، وغيرهم من الفنانين والمشاهير الذين تفاعلوا مع المبادرة.