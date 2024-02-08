الامارات | كيف تخفي محادثة على "الواتساب" دون أن يراها أحد ؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يضمن تطبيق «واتساب» حماية الرسائل الشخصية باستخدام خاصية التشفير المتكامل، ما يعني أنّه لا أحد غير الشخص الذي تحادثونه، قادر على الاطلاع على مراسلاتكم الشخصية. ومع ذلك، هناك عدد من الخطوات الإضافية التي يمكنكم اتخاذها، لضمان أعلى معايير الحماية لمحادثاتكم الشخصية على هذا التطبيق، وأهمها الميزة التي استحدثت مؤخراً باسم "قفل الرسالة":

1. التحقّق من الهوية بخطوتين:

بادروا إلى تفعيل خاصيّة التحقّق من هوية المستخدم بخطوتين، لتعزيز ضوابط الأمان على حسابكم الخاصّ عبر واتساب «WhatsApp». وعند تفعيلها، يُطلب منكم تزويد رقم التعريف الشخصي المكوّن من 6 أرقام عند إعادة ضبط حسابكم أو التحقّق منه. ومن شأن هذه الخطوة أن تحمي حسابكم من مخاطر التصيّد الاحتيالي للمعلومات، ومحاولات تحكّم المحتالين بمعلوماتكم الشخصية.

2. استخدام التطبيق الرسمي:

احرصوا دوماً على استخدام أحدث إصدار من تطبيق «واتساب» الرسمي، إذ إنّه يتيح لكم حماية رسائلكم الشخصية والحفاظ على سريّتها. تأكدوا من وجود الشعار الصحيح على التطبيق الذي يحمل الاسم «WhatsApp» فقط، إذ إنّ استخدام التطبيقات المزيّفة، قد يترافق مع مخاطر أمنية، بما في ذلك توجيه الرسائل غير المرغوب بها، والمخادِعة إلى الآخرين من دون علمكم. وإذا كنتم تستخدمون نظام التشغيل «أندرويد»، وترغبون بإضافة حسابين على هاتفكم، بات بإمكانكم الآن إضافة حساب ثانٍ باستخدام تطبيق رسمي واحد.

3. حماية عبر خيارات الإخفاء:

لحماية خصوصية محادثاتكم الشخصية مع الآخرين، يمكنكم اختيار إرسال الصور ومقاطع الفيديو مع خاصية المشاركة لمرة واحدة، والتي تتيح للمتلقّي رؤية الرسالة مرة واحدة فقط، بدون التمكّن من حفظها، وإعادة إرسالها للآخرين، تصوير الشاشة أو مشاركتها مع أحد. وتتوفر خاصية المشاركة لمرة واحدة كذلك على الرسائل الصوتية، لتمكين الاستماع إليها لمرّة واحدة فقط. ويُعدّ وقف تشغيل خاصيّة تأكيد استلام المتلقّي للرسالة، وإخفاء الرسائل بعد رؤيتها، من المزايا الأخرى التي تضمن المزيد من الحماية للمحادثات المهمّة بالنسبة لكم.

4. حماية المحادثات بـ "قفل الرسالة":

أصبح بامكان مستخدمي تطبيق "واتساب" أخيراً اخفاء محادثة معينة، وعدم قدرة أحد غير المستخدم على فتحها، حتى لو فتح هاتفك ووصل الى التطبيق. حيث سيحتاج لبصمة العين لفتح تلك الرسالة التي قمت باخفائها. وتتيح لكم هذه الخاصيّة وضع محادثة معينة في ملف مستقلّ، لا يمكن لأحد غيركم الدخول إليه، فضلاً عن إمكانية وضع كلمة مرور مختلفة عن تلك الخاصّة بهاتفكم المحمول، لحماية المحادثات التي تتضمّن معلومات شخصية أو مالية. وفي حال استخدام شخص آخر لهاتفكم المحمول، تتيح لكم خاصيّة إقفال المحادثة، الحفاظ على سريّة محادثاتكم الشخصية، وإبقاءها بعيداً عن أنظار المتطفلين.

5. الإدارة المثلى للمجموعات:

إذا كنتم مسؤولين عن أيّ مجموعة تضمّ زملاءكم في العمل أو جيرانكم في مكان إقامتكم عبر تطبيق «WhatsApp»، يمكنكم حماية هذه المجموعات، للتأكد من أنها المكان الأنسب للتواصل وإجراء المحادثات الهادفة. بالتالي، يمكنكم تحديد الأفراد الذين يستطيعون الانضمام إلى المجموعة، وفرض قيود على صلاحيات الأعضاء التي تخوّلهم إجراء تغييرات على موضوع المجموعة، صورتها أو وصفها الخاصّ، أو حتى حذف الرسائل غير المرغوب فيها، أو إزالة الأعضاء.