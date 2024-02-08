الامارات | مقتل طفل على يد والديه بسبب "التبول اللا إرادي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 08 فبراير 2024

في حادث مأساوي بمصر، فقد طفل يبلغ من العمر خمس سنوات حياته على يد والديه بسبب تبوله اللا إرادي.

وعثرت الشرطة في منطقة عين شمس بالقاهرة على جثة الطفل ملقاة في مقلب للقمامة. تبين من التحقيقات أن الأب قام بتعذيب الطفل بوحشية بعد أن قام بتجريده من ملابسه وضربه بعصا خشبية حتى فارق الحياة. بعد ذلك، قامت الأم بتعبئة جثته في شوال ورميها في مكان القمامة.

وتقدمت النيابة العامة بأوامر لتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة. من خلال الفيديو، تم تحديد هوية الأم واعتقلت بتهمة القتل العمد.

بعد التحقيقات، اعترف الأب بأنه قام بالتعذيب بسبب تبول الطفل، و أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، مع مراعاة التجديد في الموعد المحدد.