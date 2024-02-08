الامارات | استغل التحضير لجنازته ليسرق حقيبة يد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تظاهر رجل بالتحضير لجنازته المستقبلية بنفسه ليتمكن من سرقة حقيبة يد متعهدة دفن الموتى التي احتوت على بطاقتها المصرفية.

وخطف اللص كالفين هنري، 58 عامًا، حقيبة اليد من خلف المنضدة ووضعها على ساقه عندما غادرت الموظفة الغرفة لتحدد له موعدًا في دار الجنازة في شيروود، نوتنغهام - بريطانيا، في 4 يناير الماضي.

وسرعان ما اكتشفت المرأة أن بطاقتها المصرفية قد تم استخدامها لإجراء معاملات تجارية، لتتبين من كاميرات المراقبة خدعة اللص. وسجلت كاميرات مراقبة عدة هنري وهو يستخدم البطاقة المصرفية في متاجر مختلفة.

ولاحقا قام اللص أيضا بالتسلل إلى منطقة مخصصة للموظفين فقط في مخبز فسرق حقيبة ظهر ومعطفًا وبطاقات مصرفية، واشترى هنري بالبطاقات الكحول كما قام أيضًا بسحب النقود من صندوق النقد في متجر للمواد الغذائية.

واعترف الرجل وفقا لصحيفة "مترو" بأنه مذنب في ثلاث تهم بالسطو وثلاث تهم بالاحتيال عن طريق الادعاء الكاذب.