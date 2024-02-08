الامارات | أخطاء قد تهدد الحياة.. خبراء سيارات يحذرون من ربط حزام الأمان بهذه الطريقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدد خبراء ألمان على أهمية ربط حزام الأمان بشكل صحيح من أجل سلامة وأمان القيادة، مشيرين إلى أن ينبغي ضبط ارتفاع حزام الأمان بشكل صحيح؛ وأن يستقر الحزام على الجسم جيداً فوق الكتف والترقوة وليس على الرقبة.

وينبغي أيضاً ألا يتجاوز ارتفاع حافة مسند الرأس أعلى رأس الراكب حتى تلقى الرأس الدعم المطلوب من المسند في حالات الكبح الشديد أو الحوادث، ما يحول دون تضرر منطقة الرقبة.

وحذر الخبراء في مؤسسة ديكرا للفحص الفني الألمانية من وضعيات الجلوس الخاطئة؛ إذ لا يجوز مثلاً أن يضع الراكب الأمامي قدمه على لوحة القيادة، كي لا يتعرض لأضرار جسيمة في حال انطلاق الوسادة الهوائية من لوحة القيادة.

ويُراعى عدم ضبط مسند الظهر على وضع منخفض للغاية، وإلا فقد ينزلق المرء تحت حزام الأمان ولا يتمكن الحزام من حمايته.

ومن ناحية أخرى شدد الخبراء على ضرورة اصطحاب الطفل دائماً في مقعد الأطفال المخصص لهذا الغرض، خاصة إذا لم يتجاوز عمر الطفل 12 عاماً ولم يزد طوله على 50ر1 متر. وهنا يراعى أيضاً ربط الحزام الخاص بالمقعد والطفل بشكل صحيح.