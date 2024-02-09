الامارات | «إكسبوجر 2024».. حكايات العالم يرويها 400 مصور عالمي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على مساحة 32 ألفاً و888 متراً مربعاً، يجمع المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، 400 مصور من أكثر من 50 دولة حول العالم، ويمنح جمهور وعشاق الفنون البصرية فرصة التجوّل بين 90 حكاية وقصة، ترويها 2500 صورة فوتوغرافية، إذ يتحول «إكسبو الشارقة» خلال الفترة من 28 فبراير إلى 5 مارس، إلى ملتقى للحضارات والثقافات والقصص الإنسانية والجماليات العمرانية التي تعرض تفاصيلها عدسة الكاميرا.

ويستكمل المهرجان مسيرته الفنية الفريدة، من خلال استعراض المواهب العالمية في أكثر من 200 فعالية يقدمها أكثر من 150 خبيراً من صنّاع الصورة، تضم أكثر من 45 جلسة حوارية وخطاباً ملهماً عن صناعة الصور والأفلام، و25 فيلماً، وأكثر من 65 ورشة عمل وجلسة تقييم للسير الفنية، إلى جانب جولات إرشادية على المعارض، وحفلات توقيع كتب، إضافة إلى المعرض التجاري بمشاركة أكثر من 20 علامة من كبرى شركات التصنيع وتجارة التجزئة، وغيرها من الفعاليات.

وقالت مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة علياء السويدي: «تمكن المهرجان خلال مسيرته التطويرية من تحقيق مكانته العالمية، ليشكل وجهة فنية يلتقي خلالها صنّاع الصورة مع مبدعي الفنون المرئية في مكان واحد، ليكتشفوا في الشارقة حصيلة أعوام من التصوّر والتجوّل والترحال والسفر، والتوثيق لكل تفاصيل الحياة والعالم».

يتيح «إكسبوجر 2024» للحضور فرصة حجز أماكنهم، للمشاركة في باقة من ورش العمل، تحت إشراف مجموعة من خبراء صناعة التصوير من جميع أنحاء العالم، حيث ينظم المهرجان أكثر من 65 ورشة عمل وجلسة عملية، تناسب المصورين المبتدئين والمحترفين، وتوفر لهم التوجيه والتدريب العملي، كما يتضمن المهرجان أكثر من 45 جلسة حوارية تجمع نخبة من كبار المصورين الفوتوغرافيين والسينمائيين.

ويقدم المهرجان أكثر من 15 جلسة نقاش جماعية، تتيح للمشاركين التعرف إلى مجالات وتقنيات جديدة في مجال التصوير، إضافة إلى أكثر من 50 جلسة، لتقييم السير الفنية للمشاركين، حيث يُقيّم مصورون من ذوي الخبرة، أعمال المواهب الواعدة المشاركة في الجلسات، ويقدمون لهم الإرشاد والتوجيه.