الامارات | سوق الواحات الجديد يحتفي بتراث الإمارات وثقافات عالمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي سوق الواحات الجديد، خلال الفترة من 17 الجاري إلى 10 مارس المقبل، تحت شعار «الاندماج»، ليشكل وجهة تجمع ما بين التسوّق والترفيه الحي خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما يتيح للزوّار فرصة الاستمتاع بتجربة مميزة في الهواء الطلق، واكتشاف المزيد حول ثقافة وتراث دولة الإمارات والثقافات العالمية.

ويوفر السوق في «واحة العين» برنامجاً حافلاً بالأنشطة الترفيهية والثقافية والبرامج الموسيقية، من عروض فناني الشوارع، وألعاب للأطفال وورش العمل، وركوب الأحصنة، وعروض السينما وغيرها، إضافة إلى 25 كشكاً للحِرفيين المحليين الذين يستعرضون أزياء وأدوات منزلية ومجوهرات وأطعمة عضوية، وكثير من المنتجات الأخرى التي سيتم عرضها. كما ستتوافر أيضاً مجموعة من تجارب الطهي بنكهات من مختلف أنحاء العالم مع 16 منفذاً للبيع، تقدم مجموعة لذيذة من المأكولات التي تلبي كل الأذواق.

ويشكل السوق وجهة عائلية تجمع مختلف فئات المجتمع للاستمتاع بأجمل اللحظات الاستثنائية وصنع ذكريات لا تُنسى. وسيتعرف الزوّار في الأسبوع الأول (17 و18 الجاري) إلى التراث الغني للدولة، من خلال التفاعل مع عدد من الفرق الإماراتية التي تقدم الفنون والعروض الأدائية التقليدية والتراثية الأصيلة، من ضمنها: العيّالة، التغرودة، الحربية، الربابة، والعود والشلّة، إلى جانب عروض فرقة العزي المتجوّلة.

وتتضمن عطلة نهاية الأسبوع الثانية (24 و25 الجاري) احتفالاً بالثقافة الهندية، من خلال مجموعة من العروض الموسيقية والراقصة.

بينما سيستمتع الزوّار في الثاني والثالث من مارس المقبل بالتعرف إلى الثقافة الإفريقية الأصيلة.

فيما تتضمن فعاليات آخر نهاية أسبوع من سوق الواحات (التاسع و10 من مارس المقبل) الاحتفاء بالثقافة الأميركية.

ويستقبل سوق الواحات زوّاره (كل سبت وأحد) خلال فترة تنظيمه من الساعة الثالثة ظهراً حتى 10 مساءً.

• 25 كشكاً سيتضمنها السوق، وسيعرض فيها حِرفيون محليون منتجات متنوّعة.