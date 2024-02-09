الامارات | "ثلاثة" أفضل فيلم و"سباحة 62" يخطف جائزة "السينما الخضراء"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

حصد الفيلم الإماراتي «سباحة 62» للمخرج منصور اليبهوني الظاهري جائزة «السينما الخضراء» كأفضل فيلم بيئي خليجي عربي، في مسابقة «الصقر للأفلام البيئية» في معرض العين السينمائي الدولي في دورته السادسة التي اختتمت فعالياتها أمس. وحصد فيلم «سماء بلاستيكية بيضاء» من المجر، للمخرجين تيبور بانوتشيكي وسارولتا زابو جائزة أفضل فيلم بيئي دولي.

بينما حصدت المخرجة نايلة الخاجة جائزة أفضل فيلم عن فيلمها «ثلاثة» في مسابقة «الصقر الخليجي الطويل»، وذهبت جائزة لجنة التحكيم المسابقة لفيلم «دلما» للمخرج حميد السويدي، فيما نال فيلم «فتى الجبل» للمخرجة زينب شاهين شهادة تقدير.

وفي مسابقة «الصقر الإماراتي القصير»، فاز فيلم «دعاء أمل» للمخرج حمد الحمادي، بجائزة أفضل فيلم، وذهبت جائزة لجنة التحكيم لفيلم «النمر» للمخرج سلطان بن دافون، وحصل كل من الفيلمين «ليلى» للمخرج سيف الحضرمي و«الفضل» للمخرجة سارة النيادي على شهادتي تقدير.

وضمن مسابقة أفلام المقيمين، حصد فيلم «قريباً» للمخرج سيف عبد النبي جائزة أفضل فيلم، فيما ذهبت جائزة لجنة التحكيم لفيلم "Furnitura" للمخرجة أمل سيلا، وحصل فيلم «فوتوغراف» للمخرج المهند كلثوم على شهادة تقدير.

وضمن مسابقة «الصقر الدولي الطويل»، ذهبت جائزة أفضل فيلم مناصفة بين فيلمي «أرض النساء» للمخرجة ماريسا فالون و«دوغمان» للمخرج لوك بيسون، وذهبت جائزة لجنة تحكيم المسابقة لفيلم «أرض النساء» للمخرجة ماريسا فالون، وشهادة تقدير لفيلم «غندولا» للمخرج فيت هلمر.

وفي مسابقة «الصقر الخليجي القصير» حصدت المخرجة نورا أبو شوشة جائزة أفضل فيلم عن «يا حظي فيك»، ونال جائزة لجنة التحكيم المخرج هيثم سليمان عن فيلم «ديانة الماء»، فيما حصل فيلم «ما ملكت إيماننا» للمخرج هادي آل نصر على شهادة تقدير.

وقال الرئيس والمدير الفني للمهرجان عامر سالمين المري، في حفل ختام المهرجان الذي أقيم في قلعة الجاهلي في العين: "تزامناً مع إعلان دولة الإمارات تمديد عام الاستدامة ليشمل عام 2024، احتفى «العين السينمائي» بـ «السينما الخضراء»، وقدم باقة من أهم الأفلام التي ترفع شعار «سينما من أجل البيئة»، بهدف استعراض رؤية سينمائية ملهمة لغرس قيم العمل المناخي والبيئي لدى المجتمع والشباب، وعرض قصص إماراتية وثائقية طويلة وقصيرة، تعمل على زيادة الوعي بأهمية التغير المناخي وتعزيز مفهوم الاستدامة.

وأضاف: في ختام الدورة السادسة من المهرجان، وبعد 6 سنوات، أستطع القول بأن «العين السينمائي» أصبح مهرجان العالم، لأنه يفتح نافذته أمام صناع «الفن السابع» من مختلف أنحاء العالم، لتنفيذ دورات استثنائية، والاحتفاء بالإبداعات، ونعدكم أن نستقبلكم العام المقبل في «العين السينمائي الدولي» بإنجازات جديدة وأنشطة تعبر عن قيمة الإمارات واحتفائها بالفن السابع.