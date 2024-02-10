الامارات | أمسية أوبرالية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدّم مهرجان أبوظبي أمسية أوبرالية في عرضها الأول في العالم العربي، للسوبرانو العالمية بريتي يندي، والتينور الشهير فرانشيسكو ديمورو، على خشبة المسرح الأحمر في جامعة نيويورك أبوظبي، ضمن فعاليات الدورة الـ21 من المهرجان لعام 2024، وذلك يوم الأحد في 11 فبراير، الساعة 7:30 مساءً.