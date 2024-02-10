الامارات | «كوميك كون».. أن تكون بين الأبطال الخارقين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وسط حضور كبير لاسيما من الشباب والمراهقين الذين توافدوا للقاء أبطالهم المفضلين، انطلقت فعاليات دورة عام 2024 من معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة، التي افتتحها رئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي محمد خليفة المبارك، وتتواصل حتى غدٍ الأحد 11 فبراير.

ينقل المعرض، وهو أكبر مهرجان للثقافة الشعبية في المنطقة، ويتمّ تنظيمه بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، زواره في رحلة إلى عالم الأفلام والقصص المصورة بكل ما فيه من إبهار وحماسة، وخلال هذه الرحلة يمكنهم مقابلة نجومهم المفضلين، سواء من الممثلين أو من مؤدي أصوات الشخصيات في الأفلام، ومن هؤلاء النجوم: إيناكي غودوي وتاز سكايلر من (ون بيس)، وجيمس وأوليفر فيلبس من (هاري بوتر)، وبوم كليمنتيف من (غارديانز أوف ذا غالاكسي)، وتيمويرا موريسون من (ستار وورز)، وفرانك ويلكر وبيتر كولين من (ترانسفورمرز)، وتروي بيكر من (ذا لاست أوف إس). كما استقطب المعرض الممثل والمنتج الحائز جائزة غولدن غلوب، أوسكار إيزاك، الذي اشتهر بأدواره في عدد من الأعمال البارزة بدءاً من ملحمة Star Wars وصولاً إلى عالم Marvel السينمائي وعالم X-Men، ويشارك إيزاك في فعالية لقاء النجوم التي تتيح للزوار مقابلة أبرز المشاهير، والتقاط الصور معهم. كذلك انضم إلى نجوم المعرض هذا العام فنان المانغا الأسطوري ومبتكر شخصية الكابتن تسوباسا، يويتشي تاكاهاشي، المعروف بالكابتن ماجد في منطقة الشرق الأوسط، حيث نشأ الكثير من المعجبين على هذه السلسلة التي تعدّ من أبرز الأعمال التي أسهمت في رواج الأنيمي في الشرق الأوسط. وتنضم إلى نجوم المعرض هذا العام صوفيا دي مارتينو، التي أدت دور سيلفي في مسلسل Loki التلفزيوني من عالم Marvel السينمائي. وحصلت دي مارتينو على جائزة «الأداء المتميز»، وجائزة أفضل فريق إلى جانب توم هيدلستون وأوين ويلسون في حفل توزيع جوائز MTV Movie & TV لعام 2022.

ويستضيف معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة عام 2024، نخبة من مبدعي أشهر شخصيات القصص المصورة، من بينهم ستيف مكنيفن (مارفل سيفيل وور، وأولد مان لوغان، ونيو أفنجرز)، وإيفان ريس (غرين لانترن، وتين تايتنز، وسوبرمان)، ومارك بروكس (باتمان، وإمورتال إكس مين، وفانتاستيك فور)، وستيفن سيغوفيا (إكس مين، وستار وورز، وكابتن مارفل)، وكارلو باغولايان (هالك، وباتمان آند روبن، وإلكترا)، والفنان الرقمي كودي عبدو، المعروف باسم بوس لوجيك (الأعمال الفنية الرقمية من مارفل ودي سي ورسوم متحركة وغيرها). إضافة إلى مجموعة متميزة من مؤدّي الصوت، في مقدمتهم تورو فورويا أسطورة في عالم التمثيل الصوتي في اليابان، الذي ظهر لأول مرة في سن العاشرة، وأدى عدداً من الشخصيات الشهيرة خلال مسيرته المهنية التي بدأت منذ 50 عاماً. كذلك الممثل ومؤدي الصوت والمغني الياباني شو هايامي؛ وفرانك ويلكر، الفنان الذي أعار صوته لشخصية ميغاترون في فيلم Transformers وغارفيلد وسكوبي دو؛ إضافة إلى بيتر كولين، مؤدي صوت شخصية أوبتيموس برايم، بطل Transformers ؛ ومؤدي الصوت والموسيقي الأميركي تروي بايكر.

كهف باتمان السري

أيضاً يحمل المعرض زواره لخوص تجارب فريدة، مثل زيارة كهف باتمان السري، وعالم غوثام سيتي الساحر، ومشاهدة سيارة «باتموبايل»، والتقاط الصور مع هذه السيارة الأسطورية أو مع قناع باتمان ودراجته النارية الفريدة، وذلك من خلال زيارة جناح مدينة «عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي» في المعرض، وذلك بالتزامن مع احتفالات المدينة بالذكرى السنوية الـ85 على انطلاقة شخصية باتمان الأبرز ضمن شخصيات دي سي سوبر هيروز. ويقدم الجناح كذلك ألعاباً وتجارب ترفيهية، وهدايا حصرية، وفرصاً فريدة لالتقاط أجمل الصور التذكارية مع الخلفيات المستوحاة من المقر السري لفارس الظلام، وغيرها من الأنشطة التفاعلية المميزة التي تحتفي جميعها بالإرث الفريد لشخصية فارس الظلام. بالإضافة إلى فرصة المشاركة في مسابقة «عجلة الحظ» للفوز بتذاكر مجانية للمدينة الترفيهية وإقامة فريدة في جزيرة ياس.

عروض الكوسبلاي

استحدث المعرض هذا العام جناح القرية اليابانية، الذي يأخذ زواره في تجربة تجمع أنشطة يابانية تقليدية وعصرية، يتعرفون من خلالها إلى ثقافة بوب يابانية حقيقية في المعرض.

في حين تحول عروض الكوسبلاي في المعرض هذا العام الشخصيات المفضلة من عالم الرسوم المتحركة والألعاب والقصص المصورة والأفلام والبرامج التلفزيونية إلى حقيقة على يد المعجبين، ويمكن للزوار التقاط صور مميزة مع شخصياتهم المفضلة، ضمن موكب خاص لهذه الشخصيات، بالإضافة إلى تحدي الكوسبلاي.

أما محبو ألعاب الفيديو فخصص لهم المعرض ساحة الألعاب التي تشهد بطولات تنافسية واختبار أحدث تقنيات الألعاب.

فنانون محليون

حرص المعرض هذا العام على دعم الفنانين المحليين والإقليميين، واستكشاف أعمالهم وإبداعاتهم الأصلية، من خلال فعالية ممشى الفنانين، حيث يلتقي فيه العديد من الفنانين في المنطقة لاستعراض أحدث أعمالهم، واستقبال طلبات الزوار، والتواصل مع الفنانين والناشرين.