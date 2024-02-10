الامارات | سبايك لي يستعين للمرة الخامسة بدنزل واشنطن في «هاي أند لو»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعين المخرج سبايك لي للمرة الخامسة بالممثل الأميركي دنزل واشنطن في عمله المقبل المقتبس من فيلم تشويق من عام 1963 للمخرج الياباني أكيرا كوروساوا، بعنوان «هاي أند لو» High and Low، على أن يُعرض العمل الجديد في دور السينما قبل إتاحته على منصة «آبل تي في +» للبث التدفقي، على ما أعلنت شركة «أبل».

واستوحى كوروساوا الفيلم الأساسي من القصة الحقيقية لعملية خطف تقلب رأساً على عقب حياة عائلة ثرية وسائقها أيضاً. وسبق لسبايك لي أن أسند إلى دنزل واشنطن بطولة أربعة من أفلامه، أبرزها «مالكولم إكس»Malcolm X عام 1992 و«إنسايد مان» Inside Man في 2006.

ومُنِح المخرج النيويوركي عام 2015 جائزة أوسكار فخرية عن مجمل أعماله، ونال في 2019 جائزة أفضل سيناريو مقتبس عن فيلمه «بلاك كلانسمان» الذي يتناول قصة اختراق شرطي أسود خلية من جماعة «كو كلاكس كلان» العنصرية في نهاية سبعينات القرن الـ20. وفاز المخرج عن هذا الفيلم أيضاً بالجائزة الكبرى لمهرجان كان السينمائي عام 2018.

وركّز سبايك لي طوال مسيرته على إنجاز أفلام عن حياة الأميركيين السود، خصوصاً في حي بروكلين الذي نشأ فيه، مسلّطاً من خلالها الضوء على العنصرية التي عانوها في المجتمع الأميركي.

أما دنزل واشنطن فرُشِح 10 مرات لجوائز الأوسكار وفاز باثنتين منها، إذ اختيرَ أفضل ممثل مساعد عن فيلم «غلوري» عام 1990 وأفضل ممثل عن فيلم «ترينينغ داي» عام 2002.

ولم تحدد شركة «آبل أوريجينال فيلمز» التي تنتج النسخة الجديدة من فيلم كوروساوا بالشراكة مع «إيه 24» تاريخ طرح الفيلم. ومن المقرر أن يبدأ التصوير في مارس المقبل.