تزداد سوءا بالليل.. تنميل قدميك علامة على الإصابة بمرض خطير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

واحدة من أشهر علامات مرض السكر المعروفة هي التبول بشكل متكرر أكثر من المعتاد، وتزداد بشكل شائع في الليل، ويمكن لهذه العلامة أن تضرب قدميك وساقيك.

ويحدث الاعتلال العصبي السكري في قدميك وساقيك عندما يبدأ مرض السكر في التأثير على الأعصاب، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ألم وتنميل في الساقين

ويمكن أن تتراوح العلامات التحذيرية لهذه المشكلة الصحية من الألم إلى التنميل في قدميك وساقيك، وإذا كنت تعاني من ألم حارق أو وخز، أو تنميل في أصابع أو قدميك، فمن الممكن أن تكون مصابًا بما يسمى الاعتلال العصبي السكري.

وعادة، يبدأ هذا في أصابع القدم ويمكن أن ينتقل تدريجيًا إلى منطقة الساق، ويمكن أن يحدث ذلك للأيدي وكذلك مع تقدم المرض، وهذه الأعراض تصبح أسوأ في الليل.

مشكلات في النوم بسبب الاعتلال العصبي السكري

ويمثل وقت النوم عادة مشكلة مع الاعتلال العصبي السكري لأن في هذه الحالة تقل الحركة والنشاط، ويمكن أن يصبح الأمر شديدا للغاية، حتى اللمسة الخفيفة لقدميك يمكن أن تصبح مؤلمة.

علاج الاعتلال العصبي السكري

والخبر السار هو أن النشاط البدني والتحكم في نسبة السكر في الدم يمكن أن يساعد، بالإضافة إلى أن ممارسة التمارين الرياضية تعد جزءا مهما من علاج الاعتلال العصبي السكري.

لذا من المهم أيضًا الحفاظ على التحكم الدقيق في نسبة السكر في الدم، للوقاية وإبطاء تطور الاعتلال العصبي السكري قدر الإمكان.

وهناك أيضًا علاجات أخرى متاحة، بدءًا من مضادات الاكتئاب التي يمكن أن تخفف بعض الألم إلى الأدوية المضادة للنوبات التي يمكن أن تقلل بعض الأعراض.

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