الامارات | أمسية «للشعر النبطي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن فعاليات الدورة الـ18 من مهرجان الشارقة للشعر النبطي، شهد قصر الثقافة في الشارقة فعاليات الأمسية الخامسة للمهرجان، بمشاركة ستة شعراء، هم: جمعة غريب الدهماني (الإمارات)، سلطان البطر الشمري ( السعودية )، سعيد الجحافي (سلطنة عُمان)، شموخ المالكي (السعودية)، حمد جابر جرحب (قطر)، وعبدالحميد العامري (اليمن).

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع