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الامارات | أمسية «للشعر النبطي»

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الشارقة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن فعاليات الدورة الـ18 من مهرجان الشارقة للشعر النبطي، شهد قصر الثقافة في الشارقة فعاليات الأمسية الخامسة للمهرجان، بمشاركة ستة شعراء، هم: جمعة غريب الدهماني (الإمارات)، سلطان البطر الشمري ()، سعيد الجحافي (سلطنة عُمان)، شموخ المالكي (السعودية)، حمد جابر جرحب (قطر)، وعبدالحميد العامري (اليمن).

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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