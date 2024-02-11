الامارات | أمسية «للشعر النبطي»

شكرا لقرائتكم خبر عن أمسية «للشعر النبطي» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن فعاليات الدورة الـ18 من مهرجان الشارقة للشعر النبطي، شهد قصر الثقافة في الشارقة فعاليات الأمسية الخامسة للمهرجان، بمشاركة ستة شعراء، هم: جمعة غريب الدهماني (الإمارات)، سلطان البطر الشمري (السعودية)، سعيد الجحافي (سلطنة عُمان)، شموخ المالكي (السعودية)، حمد جابر جرحب (قطر)، وعبدالحميد العامري (اليمن).
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