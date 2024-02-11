الامارات | مهرجان السعادة الشتوي في أم القيوين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت على واجهة الخور المائية في أم القيوين، مساء أمس، فعاليات مهرجان السعادة الشتوي، الذي نظمه «مجلس سيدات أعمال أم القيوين»، ضمن أجندته السنوية الهادفة إلى تحقيق رؤية الإمارة في التنمية الاقتصادية المستدامة، وخلق فرص استثمارية في الإمارة.

وشملت فعاليات المهرجان معرضاً تسويقياً بمشاركة 45 مشروعاً تجارياً تنوّعت بين مشروعات الرخص التجارية والمنزلية، وشركات الضيافة، والأعمال الفنية، والمطاعم وعربات المأكولات العالمية المتنوّعة والتسوّق.

وقالت عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيسة مجلس سيدات أعمال أم القيوين، عائشة راشد ليتيم، إن «المهرجان الذي يستمر حتى 11 فبراير الجاري، يأتي في إطار المبادرات المجتمعية لمجلس سيدات الأعمال في أم القيوين، للإسهام في دعم أصحاب المشروعات، من خلال إيجاد منصّة تسويقية يتم فيها تسويق مشروعاتهم التجارية للجمهور»، مؤكدة أن «الهدف هو تحفيز ريادة الأعمال وتشجيع المشروعات الوطنية على النمو، وتعزيز مردودها الاقتصادي».