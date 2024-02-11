الامارات | اعتقال أميركي سرق 50 هاتف «آي فون» من متجر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الشرطة الأميركية إنها اعتقلت رجلاً للاشتباه في سرقة 50 هاتف «آي فون» من متجر لشركة «أبل» في منطقة «إيست باي» بالقرب من مدينة سان فرانسيسكو.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع لعملية السرقة، رجلاً مقنعاً وهو يأخذ هواتف «آي فون» بالقوة من شواحن العرض الخاصة بها. وظهر في الخلفية أصوات أجهزة إنذار متعددة وعملاء وموظفون وهم يشاهدون الرجل وهو يضع الهواتف في سرواله ويغادر المتجر.

وفي مقطع الفيديو الذي قال قسم شرطة «إيميريفيل» إنه بدأ ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يمر الرجل بجانب سيارة للشرطة وهو يخرج من المتجر. وأكدت الشرطة أن السيارة كانت تابعة لها بالفعل لكنها كانت خالية ولا يوجد بها أي شرطي وقت وقوع السرقة.

وقال قسم الشرطة في منشور على موقع «فيس بوك»، إن الرجل فرّ في سيارة ومعه 50 هاتف «آي فون» تقدر قيمتها بنحو 50 ألف دولار، قبل وصول الشرطة.