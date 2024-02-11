تحذير من العادات الغذائية اليومية.. بوابة الإصابة بالاكتئاب

القاهرة - سمر حسين - صحة

في عالم مليء بالتحديات والضغوطات، يصبح الاهتمام بالصحة العقلية أمرًا ضروريًا أكثر من أي وقت مضى، ومن بين العوامل التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على صحتنا العقلية هي التغذية، فعلاقتنا بالطعام ليست مقتصرة على تلبية احتياجاتنا الجسدية فحسب، بل إنها تمتد أيضًا لتؤثر على مزاجنا وعقولنا.

دور الغذاء في التوازن النفسي

توفير الغذاء الصحي والمتوازن يمكن أن يساعد في تعزيز الصحة العقلية والمزاج الإيجابي، بينما قد تؤدي النظام الغذائي غير المتوازن إلى تدهور الحالة العقلية والمزاج السلبي، فمثلا، تعتبر بعض العناصر الغذائية مثل الأوميجا-3 الموجودة في الأسماك والدهون الصحية، والفيتامينات والمعادن الموجودة في الفواكه والخضروات، والبروتينات عالية الجودة مثل اللحوم البيضاء والأفوكادو، أمثلة على الأطعمة التي يمكن أن تعزز الصحة العقلية، بحسب محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية بجامعة عين الشمس، في تصريحات خاصة لـ«هن».

تأثير الطعام على الصحة العقلية

ليست مجرد أنواع الطعام هي العامل الوحيد، بل أيضًا طريقة تناول الطعام والعلاقة معه، بحسب طبيب التغذية، لافتا إلى أن التغذية الواعية وتناول الطعام ببطء وتركيز يمكن أن يعززا الوعي الذاتي، ويساهمان في تحسين الصحة العقلية.

علاقة التغذية بالصحة العقلية

الدراسات الحديثة تؤكد على العلاقة الوثيقة بين التغذية السليمة والصحة العقلية، إذ يُعتبر الغذاء الصحي المتوازن جزءًا أساسيًا في الحفاظ على العافية النفسية والعقلية، إذا كنت تعتقد أن تأثير الغذاء يقتصر على الجسم فقط، فأنت مخطئ، فالصحة العقلية تعتمد بشكل كبير على النظام الغذائي.

ممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي يعتبران عاملين مهمين في تحسين الصحة العقلية والمزاج، إذ يوضح الخبراء أن بعض الأطعمة يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على المزاج والعقل، مثل الجبن الذي يحتوي على مركب يسمى الكاسومورفين الذي يُعتبر منظمًا للمزاج، كما أن الفواكه والخضروات الملونة غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من التلف وتعزز الصحة العقلية، وفقًا لـ«الحوفي».

دور الهضم في تغذية الصحة العقلية

تحسين صحة الجهاز الهضمي هو أيضًا جزء مهم من العناية بالصحة العقلية، إذ تعمل بعض الأطعمة مثل التفاح والجوافة والخبز على تعزيز نشاط الجهاز الهضمي.

من الجدير بالذكر أن الأطعمة الغنية بالحديد والزنك والأوميجا 3 تعتبر مهمة لتحسين الصحة العقلية، كما أن الحفاظ على مستويات فيتامين ب 12 منخفضة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الذاكرة والتركيز، لذا يجب التأكد من تضمين الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين في النظام الغذائي.

تأثير الأطعمة السريعة

وأشار «الحوفي» إلى أن الأطعمة السريعة والتي تحتوي على مواد حافظة، قد تؤدي إلى السمنة ومن ثم إلى الاكتئاب، لذا يجب تجنبها قدر الإمكان للحفاظ على الصحة العقلية والنفسية، كما العناية بالصحة العقلية لا تقتصر على العقاقير والعلاجات، بل يجب أن تبدأ من الطاولة والمطبخ، حيث يمكن للتغذية السليمة أن تلعب دورًا حاسمًا في تحسين الصحة العقلية والمزاج بشكل عام.