الامارات | العثور على سلحفاة لها فكّي تمساح ووجه ديناصور

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عُثر في كمبريا شمال غرب إنجلترا على سلحفاة وصفها أطباء بيطريون بـ"الخطيرة" تتمتع بفك قوي يجعلها قادرة على تحطيم العظام.

الحيوان واسمه "السلحفاة التمساح"، موطنه الأصلي مستنقعات فلوريدا في الولايات المتحدة، ويتمتع بأصداف شبيهة بالدروع، والتي تمنحها مظهرا يشبه الديناصورات من عصور ما قبل التاريخ.

وحسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز"، فإنه بعد عدة مشاهدات، تمكنت دينيس شامبرلين من الإمساك بالسلحفاة، وتسليمها إلى طبيب بيطري.

وقال الدكتور دوم مول إنه "فوجئ حقا" عندما أحضرت السيدة شامبرلين السلحفاة، حيث لم يكن يتوقع تواجد مثل هذا النوع من السلاحف بإنجلترا على الإطلاق.

وأضاف: "ربما تخلص منها صاحبها بعدما أدرك صعوبة الاعتناء بها".

والسلاحف التمساحية حيوانات تتغذى على الأسماك والضفادع والثدييات الصغيرة وحتى السلاحف الأخرى، ويمكن أن يصل طولها إلى المتر، ووزنها إلى 90 كيلوغراما.