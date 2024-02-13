3 أكواب من نوع شاي شهير قد تحميك من مرض خطير يصيب الدماغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

شرب الشاي الأخضر بانتظام يمكن أن يعزز صحة الدماغ وربما يساعد في تقليل خطر الإصابة بالخرف في وقت لاحق من الحياة، وفقا لعلماء في جامعة ليدز .

ووجد الباحثون أن الشاي الأخضر يحتوي على مركب نباتي فريد يعرف باسم Epigallocatechin Gallate (EGCG) الذي يكسر اللويحات التي يحتمل أن تكون خطرة في الأوعية الدموية، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

وادعى أحد الأطباء الآن أيضًا أن شرب ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا - ما بين 200 مل و 250 مل لكل منهما - يمكن أن يكون كافيًا للتأثير على صحة الدماغ.

للحصول على تأثير أكبر، حاول بشكل مستمر استخدام أكياس الشاي أو أوراق الشاي حتى تختفي النكهة تمامًا، وفقًا للدكتور إدوارد أوكيلو من جامعة نيوكاسل.

وقال الدكتور مايكل موسلي إن شرب الشاي الأخضر يمكن أن يحقق مجموعة كاملة من الفوائد الصحية، ولا يقتصر على الحماية من الخرف فقط.

وقال في برنامجه الإذاعي "Just One Thing" على إذاعة بي بي سي 4: "هناك مشروب ساخن واحد يبدو أنه يتمتع بميزة خاصة عندما يتعلق الأمر بصحة الدماغ".

وأضاف: "يستغرق [الشاي الأخضر] بعض الوقت للتعود عليه، لكن هذا الطعم هو في الواقع مادة البوليفينول الموجودة في الشاي والتي من المحتمل أن تتمتع ببعض الامتيازات الصحية الإضافية، مثل حرق المزيد من الدهون عند ممارسة التمارين الرياضية، وتحسين مزاجك وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والخَرَف."

كما كشف الدكتور أوكيلو، أن الشاي الأخضر يمكن أن يعزز قوة الدماغ بشكل عام.

وقال: "يعمل EGCG ، مركب نباتي فريد يعرف باسم Epigallocatechin Gallate (EGCG) عن طريق تعزيز مستويات الأسيتيل كولين، وهذا يترجم إلى تحسين الوظيفة الإدراكية، لقد نظرنا إلى استهلاك الشاي لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 85 عامًا على مدى ست سنوات، وأظهرنا أن استهلاك الشاي يبطئ تراجع الإدراك، مع مرور الوقت. لكن كمية الشاي هي الأهم، لذلك في دراستنا، نبين أن ثلاثة أكواب من الشاي على الأقل (في اليوم) على الأقل ستكون مفيدة لك".

وقد ادعى الخبراء أن تناول الشاي الأخضر بانتظام يمكن أن يدعم أيضًا صحة العظام ويقلل الالتهاب ويخفض نسبة الكوليسترول.

في حين أن الشاي الأخضر قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالخرف، فإن جمعية الزهايمر تذكرنا بأن البقاء نشطًا، وتمرين عقلك، والحفاظ على النشاط الاجتماعي هي طرق رائعة للحماية من الخرف.

اقرأ أيضا:

يفعلها كثيرون.. عادة سيئة في الأنف قد تسبب مرضا خطيرا في الدماغ

حسام موافي يحذر من تنميل القدمين بشكل مفاجئ.. اعرف سر ذلك

قليلة البخت يجيلها شبشب في الفلانتاين.. مآسي البنات مع أغرب هدايا عيد الحب

"هز المولود بالغربال في السبوع".. لن تتوقع ما يحدث لجسم ودماغ طفلك - صدمة

تبدأ من 17 جنيه.. أسعار الياميش في 3 محالّ تجارية