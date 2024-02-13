الامارات | سافر من مطار هيثرو إلى نيويورك دون جواز سفر أو بطاقة طائرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكن رجل من السفر من مطار هيثرو لندن إلى نيويورك دون جواز سفر أو تذكرة طائرة عن طريق «ملاحقة» الركاب الآخرين، في «إخفاق مهين» لأمن المملكة المتحدة وفق ما نقلت صحيفة «ذا صن».

ويُعتقد أن كريج ستورت، 46 عامًا، من سلاو، مر عبر نقاط التفتيش الأمنية المختلفة ومراقبة الجوازات في المبنى رقم 5 بمطار هيثرو دون إظهار أي وثائق. ويقال أنه في كل مرة كان يسير بالقرب من الراكب الذي أمامه، ويتبعه دون ملاحظة موظفي المطار.

وبحسب ما ورد استقل البريطاني طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية متجهة إلى نيويورك باستخدام نفس التقنية، ووجد مقعدًا مجانيًا واستمتع بالطعام والمشروبات المجانية قبل الهبوط في مطار جون كنيدي في نيويورك. لكن ليتم إيقافه من قبل مسؤولين مسلحين بعد وقت قصير من نزوله من الطائرة عندما لم يتمكن من إبراز جواز سفره.

وتم إعادته بعدها إلى المملكة المتحدة على متن طائرة مستأجرة، وتم القبض عليه، حيث تم نقله إلى مستشفى للأمراض النفسية في ريدينغ.

ومع ذلك، يُزعم أنه هرب من المستشفى واعتبر مفقودا منذ 22 يناير، حيث نشرت شرطة تيمز فالي صورة له في 30 يناير. وقال مصدر معني بالقصة إن وزير الداخلية جيمس كليفرلي يعتبر أن الحادث إحراج كبير لمطار هيثرو وشرطة الحدود.وأضاف: إنه لأمر مذهل أن يحدث هذا. ولا يستحق التفكير فيما كان يمكن أن يحدث لو نجح إرهابي في الصعود على متن رحلة دون أن يتم اكتشافه.

وكانت الشرطة اتهمت كريج ستورت، حينها بالحصول على الخدمات عن طريق الخداع؛ والتواجد بشكل غير قانوني في الجو؛ الصعود على متن الطائرة بدون تصريح، ولكن بعد اختفاءه مجددا، طالبت الشرطة مساعدة العامة في البحث عن الرجل مشيرة لمواصفاته الجسدية.

وقال شقيق ستيورت ويدعى لي سميث أنه ليس لدى أسرته أي فكرة عن كيفية تمكنه من مراوغة الأمن بهذا الشكل، مشيرا أن لشقيقه ماض مضطرب.