الامارات | رشا أبو حمزة: دبي ساعدتني على تحويل أفكاري إلى حقيقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في عالم يتطور بسرعة، أصبحت صناعة المحتوى أكثر من مجرد تسلية وترفيه حيث أنها باتت وسيلة لتحقيق الطموحات وتطوير الأعمال وجلب الشهرة والأرباح، وهذا ما يقوم بفعله كل صنّاع المحتوى حيث أنهم يوظفون طاقاتهم الإبداعية في توليد محتوى قيّم وجذاب يفتح أمامهم الأبواب للدخول في عالم الأعمال.

ومن بين هؤلاء المبدعين يبرز اسم رشا أبو حمزة صانعة المحتوى الكوميدي الأسرع نمواً والأكثر انتشاراً، والتي أصرّت على إيجاد ذاك الرابط المشترك الذي يجمع بين شغفها بصناعة المحتوى وموهبتها في التمثيل الكوميدي وحبّها للموضة والأزياء وما إن وجدته حتى انطلقت في عالم الأعمال ورسمت أول خطوة لها في صناعة الأزياء من خلال إطلاق علامتها التجارية "روت"، وسط جمع ضم العديد من الإعلاميين، صناع المحتوى والمؤثرين الاجتماعيين المهتمين بمجال الأزياء، وذلك في ثينك سمارت هب، المنصة التي تدعم جميع الموهوبين ومنشئي المحتوى.

وقالت رشا أبو حمزة: "بعد انتقالي للعيش في دبي، وجدت البيئة المناسبة التي طالما كنت ابحث عنها، ما ساعدني على تحويل أفكاري لحقيقة وشجعتني على متابعة دراستي في مجال الأزياء وتطوير عملي الذي كنت دوماً استلهم أفكاره من مصادر متعددة، ولكنني أسعى دائماً لإيجاد الإلهام في أماكن غير متوقعة، لأضفي لمسة فريدة على تصميماتي حيث أن المجموعة الأولى تم إنجازها بعد جهد كبير وساعات طويلة من العمل المتواصل".

من جانبها، صرحت لينة حصري، مؤسسة منصة "ثينك سمارت هب" قائلةً: " كوننا بثينك سمارت هب نركّز على دعم الموهوبين والطموحين ونتبنى المواهب الجديدة من جميع المجالات، وذلك عن طريق توفير كل المستلزمات اللازمة لهم لكي ينجحوا ويتطوروا ومن خلال إعطائهم التوجيهات التي تساعدهم على اختيار الطريق الصحيح، ومع رشا أبو حمزة كان المتابعة مليئة بالمرح والشغف،عملنا سويةً منذ البداية وآمنّا بقدراتها، مشينا معاً خطوة بخطوة بدءاً من صناعة المحتوى والتي حققت فيه إنجاز عالي كونها الأسرع نمواً على مواقع التواصل الاجتماعي وصولاً إلى اليوم الذي بات حلمها حقيقة في مجال صناعة الأزياء".

