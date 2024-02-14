الامارات | النجمة التايلاندية الأكثر شهرة بطلة «ذي وايت لوتس 3»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنضمّ مغنية فرقة الكاي - بوب «بلاك بينك» ليسا، إلى مجموعة الممثلين المشاركين في مسلسل «ذي وايت لوتس»، الذي تدور أحداث موسمه الثالث في بلدها تايلاند، كما أعلنت شبكة «إتش بي أو» أمس.

ويتوقع أن يبدأ تصوير الموسم الجديد من المسلسل الأميركي الشهر الجاري في بانكوك، وكذلك في جزيرتي «بوكيت» و«كو ساموي» السياحيتين.

وتؤدي ليسا، واسمها الكامل لاليسا مانوبال، دور البطولة في المسلسل إلى جانب النجم الهوليوودي سكوت غلين، بحسب ما أعلنت شركة «ماكس» للبث التدفقي، التابعة لشبكة «إتش بي أو» في منشور على شبكة «إكس».

وتُعدّ المغنية البالغة 26 عاماً الشخصية التايلاندية الأكثر شهرة في بلدها وفي العالم، إذ يبلغ عدد متابعيها على «إنستغرام» أكثر من 100 مليون، وتستقطب حفلاتها جماهير كبيرة، وهي الوجه الإعلاني لعدد من الماركات الفاخرة.

وحقق مسلسل «ذي وايت لوتس»، الذي يسخر بطريقة لاذعة من نفاق الأغنياء، نجاحاً شعبياً ونقدياً واسعاً، ونالت عنه جنيفر كوليدج، في يناير الماضي، جائزة «إيمي» لأفضل ممثلة مساعدة.