الامارات | عرض زواج فريد من نوعه في دبي.. الحب يحلّق بمشهد رومانسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في مشهد رومانسي لا يُنسى، حلّق الحب عالياً على سطح مطار دبي الدولي (DXB)، إذ شهد عرض زواج فريد من نوعه على سطح أحد مباني المسافرين على ارتفاع 39.5 متراً، مع إطلالات خلابة مباشرة لحركة الإقلاع والهبوط في مدرج المطار وأفق دبي الساحر، ليُسجل بذلك أول عرض زواج على سطح مطار على مستوى العالم.

جاء العرض استجابةً لدعوة مطار دبي الدولي (DXB) المفتوحة بمناسبة يوم الحب، إذ اغتنم ديميتري وأناستاسيا الفرصة ليصبحا الزوجين المحظوظين اللذين اختيرا ليحتفلا بحبهما فوق مبنى «كونكورس B»، وليتوجا قصة حبهما التي بدأت بالمصادفة عشية رأس السنة الجديدة في دبي، عندما كانت أناستاسيا تزور المدينة كسائحة.

ونظم الحدث بالتعاون بين مختلف الجهات ضمن مجتمع المطار.

وقالت نائب الرئيس لشؤون العلامة التجارية والاتصال في مطارات دبي، ميشيل لي: «نسعى في مطار دبي الدولي إلى توفير تجارب لا تُنسى لضيوفنا، وهذه اللحظة هي دليل على قدرة المطار على تحويل اللحظات العادية إلى تجارب استثنائية. وسعداء بأن نكون جزءاً من القصة الجميلة التي جمعت بين ديمتري وأناستاسيا».