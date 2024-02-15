الامارات | «بعض الأشياء» الإماراتي يفتتح «دبا الحصن للمسرح الثنائي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق غداً فعاليات الدورة السابعة من مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي، الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة، في المركز الثقافي لمدينة دبا الحصن، بمشاركة خمسة عروض أنتجها المهرجان، وتقدم للمرة الأولى على خشبته، وتمثل: الإمارات، والكويت، ومصر، وسورية، والمغرب.

وكشفت إدارة المسرح بدائرة الثقافة عن تفاصيل الدورة السابعة من المهرجان خلال مؤتمر صحافي نظم، أمس، بمشاركة المنسق العام للمهرجان، عائشة الحوسني، ومساعد المنسق العام، علياء الزعابي، ورئيسة اللجنة الإعلامية، مريم المعيني.

ويفتتح المهرجان بالعرض الإماراتي «بعض الأشياء» تأليف فادي جرجس وإخراج محمد جمعة، وأداء الممثلين خليفة ناصر، ورزان نجيب، وتقدمه فرقة «المسرح الحديث بالشارقة».

ويقدم بعد غدٍ العرض المصري «ورقة طلبات» تأليف مارشا نورمان وإخراج محمد عادل النجار، وأداء ليلة مجدي ودعاء الزيدي، وتقدمه فرقة «1+1».

وفي اليوم الثالث للمهرجان يشهد الجمهور العرض الكويتي «أصل الحكاية» تأليف وإخراج فيصل العبيد، وتمثيل سماح ومحمد البغلي، وتقدمه فرقة «مسرح الخليج العربي».

ويأتي العرض المغربي في الليلة الرابعة وتقدمه فرقة «مسرح أكون» بعنوان «معلقات» من تأليف وإخراج محمد الحر، وأداء هاجر الحامدي وهاجر كريكع.

وفي الليلة الخامسة يشهد الجمهور العرض السوري «لقاء» من تأليف آلان كناب وإخراج عروة العربي، وأداء رنا الحلبي وآية محمود، وتقدمه فرقة «تكوين».

وتلي تقديم العروض ندوات تناقش مضامينها وطموحاتها الجمالية، بمشاركة ضيوف المهرجان،.

وعلى هامش المهرجان ينظم ملتقى الشارقة الـ19 للمسرح العربي تحت عنوان «المسرح والمستقبل».

وينظم الملتقى في المركز الثقافي لدبا الحصن على مدار 17 و18 الجاري، ويشارك فيه: عبدالله راشد (الإمارات)، وحمدي الحمايدي (تونس)، ورضا عطية (مصر) ونور حريري (سورية)، ونجوى قندقجي (الأردن)، ويوسف أمفزع، وعبدالله مطيع (المغرب).

كما ينظم المهرجان ثلاث ورش تدريبية: الأولى بعنوان «تنمية القدرات التعبيرية لدى الممثل»، وتشرف عليها الفنانة التونسية زوهات ضيفلاوي، والثانية بعنوان «تقنيات الإخراج في المسرح المعاصر»، وتشرف عليها الفنانة المصرية منار زين، والثالثة بعنوان «فنيات الكتابة الدرامية»، ويشرف عليها الفنان المغربي هشام الغفولي.