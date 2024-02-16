الامارات | السجن لأمريكي حاول تهريب 3 ثعابين في بنطاله

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدعون أمريكيون إن رجلا من مدينة نيويورك اعترف بتهريب ثلاثة ثعابين بورمية في سرواله عبر معبر حدودي أمريكي كندي حكم عليه يوم الأربعاء بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 5000 دولار.

وكان كالفن باوتيستا، 38 عامًا، عبر إلى شمال نيويورك مع الثعابين المخفية في بنطاله على متن حافلة من مونتريال إلى مدينة نيويورك. وكانت الثعابين الصغيرة حينها مخبأة في البطانة الداخلية لبنطاله في أكياس ثعبان مربوطة برباط.

واكتشف ضباط الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، الزواحف وفقًا لوثائق المحكمة وبيان صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي كارلا بي فريدمان.

وكان الرجل اشترى الثعابين، التي تبلغ قيمتها أكثر من 2500 دولار، من متجر للزواحف في كندا، وفقًا لوثائق المحكمة.

ووفقا لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس" فإنه يتم تنظيم استيراد الثعابين البورمية بموجب معاهدة دولية واللوائح الفيدرالية الأمريكية التي تصنفها على أنها "ضارة بالبشر".

ويُعد الثعبان البورمي، أحد أكبر الثعابين في العالم، من الأنواع المعرضة للخطر في موطنه الأصلي آسيا، ويُعتبر حيوانا غازيا في فلوريدا، كونه يهدد الحيوانات المحلية.