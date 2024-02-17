علامة على يديك تشير إلى ارتفاع نسبة السكر.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

محمد المنيسي استشاري الباطنة يقول لـ"الخليج 365"، إن تُشير بعض العلامات التي تظهر على يديك تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، وهي علامات يجب عليك عدم تجاهلها.

بقع داكنة على جلد اليدين

تُعرف هذه البقع باسم "بقع السكري" أو "بقع الشيخوخة"، وتظهر هذه البقع على الجزء الخلفي من اليدين، ويكون لونها بني غامق أو أسود.

تُسبب هذه البقع مقاومة الأنسولين، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

علامات أخرى تدل على ارتفاع نسبة السكر في الدم

جفاف الجلد وتشققه.

بطء التئام الجروح.

التهابات الجلد.

خدر ووخز في اليدين.

نصائح طبية لمرضى السكري

إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات على يديك، فمن المهم أن تُجري فحصًا لقياس نسبة السكر في الدم.

إذا تم تشخيصك بمرض السكري، فمن المهم أن تتبع تعليمات الطبيب بدقة للتحكم في نسبة السكر في الدم.

يمكن أن يساعدك اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام على خفض نسبة السكر في الدم ومنع حدوث مضاعفات.

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