الامارات | براين ويلسون تحت وصاية مديري أعماله بسبب «الخرف»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وسائل إعلام أميركية، أمس، بأن المغني براين ويلسون، يعاني «الخرف»، مشيرة إلى أن عائلته ترغب في وضعه تحت وصاية مديري أعماله، بعد وفاة زوجته أخيراً.

وأوضحت مديرة أعماله، جين سيفرز، في حديث إلى صحيفة «نيويورك تايمز»: «إن الموسيقي البالغ 81 عاماً شُخّص بالخرف».

ومن المفترض أن تصبح سيفرز وصية عليه مع ليان هارد، على ما ذكر بيان نُشر عبر «إنستغرام».

وأوضح البيان أن «هذا القرار اتُّخذ بعد وفاة زوجته ميليندا ويلسون في يناير، وبعد مشاورات بين براين وأبنائه السبعة وأطبائه».

ولايزال يتعيّن أن يصادق قاضٍ على هذه الوصاية. وكانت أسرة ويلسون تقدمت بطلب هذا الأسبوع أمام محكمة في لوس أنجلوس.

وأشارت مستندات المحكمة - التي قدمتها الأسرة ونقلتها وسائل إعلام أميركية - إلى أن ويلسون يعاني «اضطراباً معرفياً عصبياً كبيراً، وغير قادر على تلبية احتياجاته الصحية البدنية».