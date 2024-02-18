الامارات | امرأة بهوس غريب..اعتادت سرقة شيء صغير واحد من المتاجر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبحث الشرطة الأمريكية عن امرأة تقول أنها مسؤولة عن سرقات بآلاف الدولارات لعلكة التسلية وذلك في مقاطعة أورانج.

ونقلت محطةKTLA عن السلطات إفادتها أنه بعد تحميل المشتبه بها عربتها بالمواد المسروقة، خرجت من المتجر دون أن تدفع، حيث يشتبه أيضًا في قيامها بارتكاب سرقات علكة مماثلة في المتاجر المختلفة المنتشرة عبر مقاطعة أورانج.

وتظهر صور كاميرات المراقبة في 27 يناير المرأة وهي تسرق منتجات علكة تبلغ قيمتها حوالي 1800 دولار من متجر في إيرفين، وفقًا لقسم شرطة المنطقة.

وعلق أحد الضباط للمحطة محاولا إيجاد تفسير لاستهداف العلكة بشكل خاص إنه عادة، ومن المرجح أنه يتم بيع العناصر المسروقة في السوق الثانوية مقابل النقود.

ومع ذلك، لاحظت شرطة إيرفين أن هذه السرقة بالذات كانت فريدة من نوعها. فعندما يتعلق الأمر بسرقة التجزئة، ترى السلطات عمومًا أن اللصوص يسرقون سلعًا باهظة الثمن مثل شفرات الحلاقة أو حليب الأطفال. أما العلكة فيبدو أمرها مثيرا للاستغراب.