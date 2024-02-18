الامارات | حيرت العلماء الذين ينتظرون صغارها .. سمكة حامل دون تزاوج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في حادثة نادرة جداً أثارت حيرة العلماء، تنتظر سمكة من نوع الراي تعيش في حوض أسماك ببلدة صغيرة في الولايات المتحدة أن تضع صغاراً رغم عدم وجود ذَكر من نوعها في الحوض نفسه.

وبدأت السمكة المسماة "تشارلوت" والتي تتم تربيتها منذ أكثر من 8 سنوات في هندرسون بولاية نورث كارولاينا، في النمو بشكل غير عادي في أواخر نوفمبر، واعتقد المسؤولون عن حوض الأسماك بدايةً أنها قد تكون مصابة بورم.

وفي حديث إلى وكالة فرنس برس، قالت الممرضة كينسلي بوييت "بدأت بطنها تكبر بشكل متزايد، واعتقدنا أنّه قد يكون سرطاناً".

ومن المعروف أن مثل هذه التكيّسات تتطوّر في الأعضاء التناسلية لأسماك الراي التي لا تتزاوج.